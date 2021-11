Arica decide si se aplicará restricción a vehículos particulares y colectivos

Hasta este miércoles se desarrolla en la Región de Arica y Parinacota la Encuesta Ciudadana online en la que se consulta a sus habitantes si desean que se imponga restricción tanto a vehículos particulares como a la locomoción colectiva en la capital regional y si prefieren que se elimine la restricción voluntaria al transporte público.

La encuesta se desarrolla en una ciudad en la que hay un parque de 110 mil vehículos y es la única capital regional que no cuenta con Unidad Operativa de Control de Tránsito, lo cual genera alrededor de 120 puntos críticos de taco.

Así lo comentó Tomas Abaroa, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de Arica y Parinacota, quien agregó que falta transporte público especialmente en esta época del año: "Con la contingencia de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo sigue insistiendo la comunidad en que falta transporte público. Hemos puesto las voluntades de levantar la restricción vehicular, pero hay otras externalidades que dificultan que el transporte público pueda cumplir: tenemos alrededor de 110 mil vehículos en el parque automotor, con 120 puntos críticos que son de alto riesgo, no tiene señalización apropiada que se transforman en tacos".

Hace 10 años se mantiene una restricción vehicular voluntaria en taxis colectivos para rentabilizar la sobreoferta. Sin embargo, actualmente existe un déficit de vehículos en el transporte público de la ciudad debido a que disminuyó el flujo de colectivos y especialmente de micros como efecto de la pandemia del Covid-19.

El alcalde Gerardo Espíndola manifestó que la restricción vehicular debería realizarse para los autos particulares: "Sobre la restricción vehicular al transporte público yo estoy en contra, no es lo que debiera ocurrir; lo que se debiera hacer es una restricción al transporte particular. Hay que incentivar a que la gente use en transporte público".

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, manifestó que la encuesta también impulsa una serie de medidas en ese mismo sentido.

"Levantamos esta consulta para saber si se requiere poner restricción o no a los particulares, si están de acuerdo con incorporar perímetros de inclusión y vías exclusivas, eliminación de ciclovías y fiscalización de la Seremi de Transportes respecto a la frecuencia de transporte de pasajeros. Producto del Covid y los retiros hay carencia de conductores de la locomoción pública", detalló.

El jueves se espera que se entreguen los resultados de esta encuesta y de ganar la voluntad de suspender la restricción vehicular de taxis colectivos, esta comenzará a regir desde el 1 de diciembre y se mantendrá por tres meses.