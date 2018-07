Arica: Pobladores de La Granja tienen conexión eléctrica tras 15 años de espera

A un kilómetro de la ciudad de Arica, los vecinos de la localidad de la Granja, que se dedica mayoritariamente al cultivo de caracoles, pusieron fin a 15 años de espera para tener la conexión a energía eléctrica.

"(Cambia) la calidad de vida de uno, ya no tendremos que estar con velas, algunos con generadores, ya las bebidas no van a estar calientes; la baba de caracol ya no la tendremos congelada en Arica; entonces, todo es más fácil", sostuvo la presidenta de la Asociación Gremial de La Granja, Olga Muñoz.

La intendenta la región de Arica y Parinacota, María Loreto Letelier junto con firmar el documento que acredita los 40 empalmes domiciliarios, explicó que este avance "los invita a innovar y emprender con nuevos productos y con ello mejorar la calidad de vida de sus habitantes"..