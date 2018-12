Arica: Unos 50 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico por masivo apagón

Un total de 50.000 hogares continúan sin servicio eléctrico en Arica, luego del apagón que sufrió la ciudad producto de una falla en la línea de transmisión Los Cóndores, que une Arica con Iquique.

El hecho ocurrió a las 17:24 horas y en un principio afectó a 72.000 clientes, quienes paulatinamente han recuperado la electricidad en sectores como Cerro La Cruz, Terminal Agropecuario y Lastarria.

La principal preocupación de las autoridades es el abastecimiento de agua potable en la ciudad. Por tal motivo, los esfuerzos han apuntado a recuperar la energía en las zonas donde están instaladas las plantas de tratamiento de agua ubicadas en Azapa y Lluta.

"No queremos tener dos problemas alojados. No queremos que nos falte la luz y el agua, así que hemos tomado las medidas de mitigación para poder garantizar que el agua no se corte en todos los sectores de Arica", explicó a Cooperativa el director regional de Onemi, Franz Schmauck.

En este sentido, la autoridad agregó que en el sector norte de la ciudad inició un corte preventivo de agua, el cual se extenderá desde las 23:00 del viernes hasta las 06:00 de la mañana del sábado. La medida surge para no provocar un colapso en el sistema de agua potable de la ciudad.

Protocolos de emergencia

La situación llevó a iniciar protocolos de emergencia para abastecer de energía y agua a lugares del sector salud, el aeropuerto, pasos fronterizos y cárceles.

En cuanto a las causas del apagón, Schmauck indicó que la Compañía General de Electricidad CGE aún no ha dado una respuesta oficial. Sin embargo, desde hace cuatro horas trabajan en el sector afectado para reponer a la brevedad el sistema eléctrico de Arica.

"Lo que pasa es que nuestra alimentación viene de Iquique y la línea puede cortarse en cualquier punto del tramo. Entonces, si se corta en algún punto, la empresa debe trasladarse 100 o 200 kilómetros, lo que son dos a tres horas de viaje para llegar, evaluar la situación y transmitir la causa", explicó.