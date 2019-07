Autoridades de Arica presentaron a Gobierno informe con urgencias en materia migratoria

Autoridades regionales de Arica y Parinacota llegaron hasta Santiago para sostener una reunióncon los subsecretarios de Desarrollo Regional y Servicios Sociales, Felipe Salaberry y Sebastián Villarreal, respectivamente.

El encuentro tuvo como objetivo exponer la realidad que afronta la zona en materia migratoria, oportunidad en la que fue entregado un informe con las necesidades producto del fenómemo, en materias como salud primaria, seguridad, conectividad y tratados internacionales.

Desde Arica viajaron el alcalde de la ciudad, Gerardo Espíndola; los concejales Paul Carvajal, Jorge Mollo, Luis Malla, Juan Carlos Chinga y Daniel Chipana; además del diputado por la zona Vlado Mirosevic.

"La urgencia la estamos colocando nosotros y no desde el gobierno central. Muchas veces no se entiende que ocurre en una región fronteriza como la nuestra. Lamentablemente estamos enfrentando una crisis humanitaria con recursos comunales y regionales, porque finalmente los gobiernos chilenos no han entendido que Arica vive una realidad distinta y que ellos deben comportarse de manera distinta", dijo el alcalde Espíndola.

La autoridad agregó que en materia de salud, la aplicación de vacunas a migrantes es un costo que debe asumir Arica, dineros que requieren ser subsanados por el Estado. "Para el Estado de Chile y el Ministerio de Salud, cuando atendemos a un extranjero que no tiene sus documentos al día, esta atención no es reconocida y se traduce en una laguna de 400 millones de pesos para Arica".

Según la Dirección de Salud Municipal (DISAM), en Arica existen 232.000 personas inscritas para recibir atención de salud primaria, mientras que el percápita considera 186.000, provocando un déficit de más de 40.000 personas.

Espíndola enfatizó que Arica es una barrera sanitaria, por lo tanto, se debe atender a toda la población extranjera para evitar el brote de enfermedades que en Chile están erradicadas, como la malaria, fiebre amarilla y el dengue, entre otras.

Pese a no contar con la infraestructura y recursos necesarios, en los últimos tres meses, la Disam brindó atenciones de urgencia a: 390 bolivianos, 344 venezolanos 344 y 263 peruanos.