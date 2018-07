Concejo Municipal de Arica evalúa no renovar 35 patentes de expendio de alcohol por infracciones

El Concejo Municipal de Arica evalúa no renovar las patentes de expendio de alcohol a 35 locales que presentan infracciones a la ley que rige su funcionamiento.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Comercio e Industria, Miriam Arenas, organismo que trabaja junto a organizaciones gubernamentales y de seguridad para evaluar el gran número de negocios de este tipo que existen en la ciudad: actualmente son 610.

"Somos la municipalidad que más patentes de alcoholes tiene en Chile, lo que no es bueno para una ciudad como la nuestra. No obstante esto, hemos dejado 35 patentes en estudio. A quienes no cumplan no se les renovará la patente", señaló la concejala.

Intención de no renovar a ninguna

La autoridad manifestó su postura de no renovar las patentes de los involucrados en infracciones pese a un eventual ingreso en materia judicial. Por tal motivo, la mesa trabaja en conjunto con Carabineros, juzgados y los funcionarios de rentas y administracion de la municipalidad para hacer valer cada una de las infracciones.

El proceso de renovación de patentes se extenderá por todo julio. Cabe recordar que si bien la municipalidad trabaja en una nueva ordenanza de alcoholes para endurecer el proceso de renovación, esta no estará vigente para el actual proceso debido a que aún se estudia en la dirección jurídica.

Según explicó el alcalde Gerardo Espíndola durante la sesión, uno de los aspectos de la nueva ordenanza es la creación de una comisión de alcoholes, que evaluará otros aspectos relacionados con el consumo de alcohol además de la parte financiera, como el cuidado del entorno y el trabajo con vecinos.

Cabe recordar que con dos o más sanciones ligadas a la Ley de Alcoholes una patente puede ser revocada por el Concejo Municipal.