Ejército reforzará barrera sanitaria en pasos fronterizos de Arica y Parinacota

Las Fuerzas Armadas reforzarán la barrera sanitaria en los complejos fronterizos de Chacalluta y Chungara para evitar nuevos contagios por Coronavirus en la Región de Arica y Parinacota.

La medida fue comunicada desde el Complejo Fronterizo de Chacalluta durante la madrugada de este sábado intendente, Roberto Erpel, y el jefe de zona, general Luis Cuellar.

Cuellar informó que desde la madrugada de este domingo, el Ejército participará de las aduanas sanitarias implementadas en ambos controles fronterizos.

Abastecimiento

Como medida precautoria para mantener el abastecimiento, se ha dispuesto que -también- las Fuerzas Armadas se hagan cargo del resguardo de supermercados y grandes almacenes.

El General Cuellar, además reiteró su llamado a los ariqueños a no asistir a los centros asistenciales en búsqueda de la vacuna contra el Coronavirus.

"Insisto, les he dicho como 3 o 4 veces que la vacuna que se está administrando en los Consultorios es contra la influenza, no contra el Coronavirus, por favor, no vayan a los vacunatorios, ni se aglutinen" reiteró el Jefe de Zona.

Las medidas también se han implementado en la línea fronteriza de Cuya, limite entre las regiones de Arica y Tarapacá.

Declaración completa: