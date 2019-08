El presunto conflicto de intereses que podría marcar el futuro del barrio industrial de Arica

Nuevamente, uno de los temas más polémicos del nuevo Plan Regulador de Arica quedó en tablas. Este jueves, el concejo municipal igualó a cinco votos la decisión para mantener la zonificación del barrio industrial, zona propuesta como mixta en la nueva herramienta territorial.

El sufragio, idéntico al realizado en el debate sobre los Astilleros, quedó marcado por la advertencia de último minuto a los ediles, sobre las repercusiones que puede traer un eventual conflicto de intereses.

Afectaría a Arancibia

Según la declaración de intereses y patrimonio del concejal Jaime Arancibia, existe un inmueble en avenida Barros Arana bajo su nombre, domicilio ubicado dentro del cuadrante en cuestión. Esto, según la normativa vigente, lo inhabilitaría para tomar parte en la decisión.

La Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 64, inciso 6, declara que los ediles no pueden "intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad".

El artículo agrega que "las autoridades y funcionarios deberán abstenerse

de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta".

Una situación que, si el Tribunal Electoral interviene, puede en el peor de los casos significar la destitución del cargo, según se explicó durante el concejo.

"Voté por mis principios"

Al respecto, el concejal Arancibia señaló que su voto en contra del cambio de uso de suelo pasa por convicciones propias, las que ha mantenido durante todo el proceso que inició a finales de julio.

"Yo he sido obrero de la pampa, obrero de Arica y siempre voy a proteger a los obreros, hombres y mujeres, que estén en una situación en la que puedan perder sus trabajos o los vayan a trasladar a otro lado, eso no corresponde", señaló.

El edil agregó que "voté en justicia, como he votado siempre, porque corresponde. Ahora, si hay problemas de otra índole, eso no me compete a mí (...) yo quedó muy tranquilo, muy conforme cuando hago este acto".

En caso de un empate, será el alcalde Gerardo Espíndola quien tome la última decisión. Otro escenario sería el retorno de la concejala Elena Díaz, autoridad que volvió al concejo tras meses de licencia para el primer desempate en el tema Astilleros. Sin embargo, tras dicha jornada no ha vuelto a participar de las reuniones.