El teatro ariqueño rindió homenaje al destacado actor local Gastón Herrera

El destacado actor ariqueño, Gastón Herrera, recibió un homenaje por parte del Centro MB2 para la experimentación de las artes de Arica, en el marco de la tercera jornada del encuentro de teatro Escena Movida.

Tras la presentación de la obra "Solo los Giles Mueren de Amor" de la Compañía de Teatro Arlequín, en la que Herrera es actor y director, se descubrió una placa con la leyenda "Sala Gastón Herrera Cortés, en reconocimiento a su amor al oficio teatral y a su aporte al desarrollo de este lugar".

"Yo creo que ha sido una de las emociones más grandes que he recibido en mi vida, cuando me leyeron la placa no sabía que decía y cuando supe fue tan fuerte la emoción que no podía hablar", señaló Herrera.

Por su parte, el director del centro Fernando Montanares, explicó la relevancia de Gastón Herrera en el teatro de Arica y las razones por las cuales la sala lleva su nombre.

"Una de las acciones para poner en valor el teatro ariqueño es homenajear a Gastón, quien es uno de los más antiguos de nosotros haciendo este tipo de arte en la ciudad (...) nos ha ayudado mucho con sus conocimientos dando clases, apoyándonos con sus equipos técnicos", indicó Montanares.