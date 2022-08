Fiscal regional bajó el perfil a supuestas amenazas del "Tren de Aragua" contra Carabineros en Arica

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, le bajó el perfil a las supuestas amenazas por parte del "Tren de Aragua" en contra de Carabineros que resguardan el cerro Chuño en la ciudad, donde opera la célula de la banda internacional.

Por medio de un instructivo, la institución adoptó medidas preventivas como suspender servicios preventivos en el sector, además de usar cascos y chalecos antibalas. También se ordenó a los carabineros del sector irse a sus domicilios vestidos de civil.

El fiscal regional, Mario Carrera, manifestó que, "de manera concreta y tajante, puedo señalar que al menos funcionarios públicos o fiscales de esta región no han recibido amenazas vinculadas a esa organización".

"Sin perjuicio de ello, a nivel de rumores en la calle se maneja cierta información no confirmada y que, por lo tanto, no constituye amenazas, pero que, sin lugar a dudas, nos hace que cada una de nuestras instituciones tome ciertas medidas de resguardo. Reitero que no es más que una situación de esa naturaleza", enfatizó.

El fiscal sostuvo que la totalidad de la célula que operaba en Arica está actualmente en prisión preventiva.

Durante esta jornada llegaron hasta La Moneda parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social para entregarle al Ejecutivo 12 proyectos de ley para aumentar la inversión en el combate al crimen organizado.

La senadora Alejandra Sepúlveda planteó que "vamos a tener que resistir permanentemente frente a esas amenazas, que, lamentablemente, puede que se transformen en habituales. Pero lo que no podemos permitir que se transforme en habitualidad es que el Gobierno, a través de todas sus policías, ni un paso atrás frente a lo que está ocurriendo con el crimen organizado".

"Hoy día el subsecretario nos ha dicho que se van a incorporar más recursos -como nunca en la historia del país-y nosotros, como senadores, vamos a estar apoyando sin duda en el presupuesto de la Nación, con todos los recursos que sean necesarios para poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado", afirmó.

El subsecretario Manuel Monsalve viajará el próximo miércoles a la ciudad de Arica.