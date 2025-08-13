Hombre fue asesinado en el frontis de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota

Un hombre de 47 años fue asesinado en el frontis de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, situación que es investigada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en la calle Maipú, con esquina Baquedano, donde la víctima recibió heridas cortopunzantes en la zona torácica y abdominal.

Personal del Laboratorio de Criminalista de la PDI llegó hasta el lugar a realizar diligencias, con el fin de esclarecer el segundo homicidio registrado en menos de 24 horas en la región.