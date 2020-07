Insulza arremete por inversiones públicas: "Creo que el Presidente fue engañado"

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (PS), criticó la ambigüedad, de parte del Gobierno, con respecto a la renovación y ejecución del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) en la región.

La iniciativa consideraba originalmente una inversión de mil millones de dólares en la región para el financiamiento de diversas obras públicas, cifra que de acuerdo al parlamentario aún tendría un remanente de cerca de 200 millones de dólares, después de las inversiones realizadas entre 2014 y 2018.

"Ha habido una actitud muy ambigua sobre si lo van a prolongar o no, queremos saber si los recursos aún están disponibles, pero más importante que eso, es saber si existe la voluntad política para gastarlo" enfatizó Insulza.

Con respecto al "Plan Parinacota", el legislador criticó el nulo avance en la iniciativa y la falta de apoyo para los territorios rezagados de las comunas rurales, especialmente porque dicho plan debía entregarse en febrero de 2019, de acuerdo con el compromiso presidencial.

"Yo no creo que el Presidente haya mentido en este caso. Creo que francamente fue engañado. Creo que le dijeron que iba a haber un plan que no hubo y que estaban trabajando en un plan que no existe" agregó.

Finalmente el Senador solicitó que los fondos remanentes se inviertan en planes regionales para impulsar la economía y el empleo en medio de la Pandemia por Covid-19.