Investigan disparos realizados desde Perú durante procedimiento de carabineros en Chacalluta

Un confuso incidente ocurrió en la frontera entre Chile y Perú, luego que personal de carabineros denunciara disparos durante un operativo para detener a un sujeto, quien intentaba cruzar al vecino país a pie.

Según la información oficial, dos carabineros realizaban un procedimiento cerca del control fronterizo Chacalluta, específicamente entre el hito 13 y 14. Cerca de las 10:00 de la mañana del domingo, dos disparos fueron realizados desde el otro lado de la frontera. El incidente no registró heridos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, señaló esta tarde que "Carabineros dejó constancia en el Ministerio Público de que se habían hecho dos disparos de la zona norte de Chile, más allá de la frontera, que estos disparos habrían puesto en peligro a una carabinera y un carabinero que estaban en un proceso orientado a detener a una persona".

Ribera agregó que tras tomar conocimiento, fue enviada una nota informativa al Perú, mientras es realizada la investigación para esclarecer el hecho.

En Arica, el jefe de la defensa nacional, general Luis Cuellar, informó que el sujeto perseguido no pudo ingresar al Perú, y que acto después fueron oídos los disparos.

"Cuando concurre la policía, que fue carabineros una hora después, se escucharon dos o tres disparos, y digo se escucharon porque no se vieron los disparos. No sabemos quién los hizo, ni si fueron al aire o fueron a algún lugar en particular, pero de esa persona (sujeto que intentó ingresar al Perú) no tenemos ningún antecedente, ni que nacionalidad era. Jamás se ha recibido algún disparo de parte de Perú sobre militares ni policías nuestros", explicó.