Judejut 2019: Miguel Jara consiguió la medalla de oro para Arica en el taekwondo

El ariqueño Miguel Jara logró la medalla de oro en los Juegos de la Juventud Trasandina (Judejut) 2019 en la disciplina del taekwondo. El joven deportista fue el mejor de todos en la competencia Poomsae (formas) categoría cintures azules, en la competencia desarrollada en el gimnasio Esmeralda de la Universidad Arturo Prat de Iquique.

Jara ya había cosechado preseas en el pasado para la región del extremo norte. El año pasado y a poco de iniciado su entrenamiento, obtuvo una medalla de bronce en los Judejut Chile 2018.

"Estoy súper feliz, teniendo en consideración que el año pasado logré bronce y que este por fin saqué primer lugar, lo que me tiene muy contento. Este triunfo se lo dedico a mi técnico, a mi familia y a todos los que me incentivaron a seguir entrenando, que me apoyaron con las materias del colegio, como mis compañeros y a todos aquellos que me alentaron a seguir adelante", comento Jara.

El competidor tuvo palabras especiales para su técnico Héctor Cancino, con quien ha trabajado durante el último tiempo y le ha permitido juntar la responsabilidad deportiva con la escolar.

"Todas las felicitaciones deberían ser para mi instructor. Él es quien más me ha apoyado para seguir adelante, quien entiende mi situación como escolar. Ha tenido la flexibilidad y comprensión por adaptarme los entrenamientos, incluso aceptó y comprendió que en ocasiones los estudios fuesen mi prioridad", expresó.

Además de Miguel Jara, también compitió por Arica Fernando Cortés, quien se ubicó en el cuarto lugar en Poomsae avanzado cinturones negros.