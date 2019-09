Negociaciones de tarifas entre el puerto de Arica y Servicios Portuarios de Bolivia tienen en jaque a transportistas

Fue el 5 de agosto pasado que la Empresa Portuaria Arica comenzó a aplicar el Manual de Servicios del Puerto a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), medida que modificó las tarifas a las cargas de impotanción al igualarlas con las de cargas chilenas y de exportación boliviana y peruana.

La decisión, que busca aumentar a 5,5 millones de toneladas la carga movilizada, ha sido rechazada desde la empresa altiplánica, la que al día de hoy presenta retrasos en el pago de los servicios realizados en agosto, lo que derivó en que EPA comenzara a cobrar de manera anticipada toda prestación y solicitud desde el pasado 17 septiembre.

La medida ha afectado principalmente al gremio de transportistas internacionales, quienes estuvieron a las afueras del puerto de Arica durante la reunión de los altos ejecutivos de EPA y ASP-B, a la espera de una decisión que les permita ingresar sus cargas.

"Los más afectados son el transportista y el importador. Lamentablemente, las personas que nos representan aquí (Arica), como ASP-B, son los que han inclumplido y a causa de ello, nosotros somos los perjudicados y tenemos un desfase en nuestra economía, por estar varados aquí en Arica", declaró Prudencio Taquichiri, transportista boliviano.

En tanto, la representante del transporte internacional Angélica Handam, indicó que "estamos en un momento de crisis con ASP-B, que no quiere reconocer deuda con TPA. Es una millonaria cantidad de dinero, ahora hay una deuda con la que el puerto decidió paralizar la faena por que ellos (ASP-B) no han querido cancelar este mes de agosto". Es decir, las cargas e importaciones bolivianas no han podido ser realizadas desde el pasado 17 de septiembre.

Negociaciones internacionales

En tanto, EPA informó hoy que el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) mantiene vigente su propuesta de descuento tarifario de un 38 por ciento para ASP-B, la misma que fue comunicada este lunes 23 de septiembre en una reunión en la que estuvo presente el gerente ejecutivo de la empresa boliviana, David Sánchez, y que no ha sido aceptada.

El gerente general de EPA, Rodrigo Pinto, informó que "le indicamos al gerente ejecutivo de ASP-B, David Sánchez, que se mantiene en pie el planteamiento con descuentos sobre las tarifas públicas del Manual de Servicios del Puerto de Arica. El concesionario TPA ha decidido hacer un nuevo esfuerzo frente a ASP-B, ya que la oferta vencía hoy al mediodía y se ha decidido esperar la respuesta formal de ASP-B".

La propuesta aplicaría el descuento en forma retroactiva, es decir, a partir del 5 de agosto, fecha en que comenzaron a regir las tarifas públicas del Manual para las cargas que agencia ASP-B.

Respecto a la situación del transporte internacional, Pinto expresó que "existe preocupación por el estado de más de 1.400 camioneros que están en la ciudad, a la espera de que ASP-B pague la deuda y así se pueda reiniciar el despacho de las cargas".

Agregó que "ayer (martes) los dos gerentes máximos de EPA y TPA nos constituimos en cuatro estacionamientos donde están los camioneros bolivianos a la espera. Allí pudimos explicarles francamente las causas de este problema y les expresamos que en cuanto se resuelva, dispondremos todas las medidas para que el despacho se normalice al más breve plazo posible".