Permisos para circos con animales en Arica aumentarán de precio a partir del 2020

La Municipalidad de Arica anunció que a partir de este año, el permiso para la instalación de circos con animales en la ciudad aumentará considerablemente de precio, medida que apunta a desincentivar este tipo de negocio itinerante.

Si bien el circo tradicional deberá pagar una UTM (49.600 pesos aproximados), las versiones con animales deberán desembolsar 248.100 pesos diarios, además del cobro por el Bien Nacional de Uso Público.

Al respecto, el alcalde de Arica Gerardo Espíndola, señaló que "no me interesa fomentar el maltrato animal, por el contrario, lo rechazo, por ello estos circos no son bienvenidos en nuestra ciudad; los animales, sobre todo los salvajes, no deben estar en cautiverio, ni ser utilizado para fines comerciales y de entretención".

Fomento al circo chileno

Por su parte, los circos chilenos recibirán un cobro menor, que ascenderá a los 14.800 pesos (0,30 UTM), en el marco de la Ley de Fomento del Circo Chileno que permite excepciones para promover dicha actividad en el país.

A nivel nacional, no hay municipios que prohiban la práctica del circo de animales, debido a que por Ley no están facultados. "No queremos en Arica más casos como el de Ramba, la elefanta que por años sufrió maltrato en un circo en nuestro país, que finalmente fue rescatada, pero que hace unos días murió en un parque de cuidado en Brasil", comentó Espíndola.