Senador UDI pidió terminar con visas a venezolanos: "No sabemos qué tipo de personas son"

El senador José Miguel Durana (UDI) llamó al Gobierno de Sebastián Piñera a terminar con la entrega de visas de responsabilidad democrática a los venezolanos que están en la frontera entre Chile y Perú y que pretenden llegar a nuestro país.

La crisis mantiene a unas 500 familias a la espera de poder obtener este tipo de permiso para cruzar a Chile y que no ha podido recibirlas porque muchos no tienen pasaporte.

Según cuestionó Durana, "¿a quién le da garantía un papel de antecedentes que pueda emitir el Gobierno de Maduro? No sabemos qué tipo de personas son las que están entrando al país".

"Estamos viviendo un caos nunca visto y, lamentablemente, yo creo que la principal responsable es esta visa de responsabilidad democrática. Yo le pido al Gobierno del Presidente Piñera, que es mi Gobierno, que por favor la suspenda", remarcó el parlamentario.

El parlamentario además planteó que el Gobierno debe establecer una cierta holgura con las personas que ya están en Tacna, verificar sus antecedentes y permitir el ingreso de quienes corresponda, pero dejar de ofrecer este tipo de permisos si es que no hay coordinaciones con los gobiernos de Colombia y Perú, que es por donde pasan antes de llegar a Chile.

En tanto, el senador José Miguel Insulza (PS) cuestionó improvisación del Gobierno y aseguró que "yo pienso que deberían buscar formas de dejarles entrar y darles una documentación provisoria, darles un tiempo, alguna cosa así porque estas cosas ocurren precisamente porque hay una visa de responsabilidad democrática que la proclamó el Presidente de la República en un acto en el Palacio de La Moneda, yo estaba presente cuando lo hizo".

"Ahora, es una gran muestra de improvisación el no haber tenido formas adecuadas de implementarla", agregó Insulza.

Gobierno: Es una visa regulada y controlada

Esta mañana, en El Diario de Cooperativa, el cónsul de Chile en Tacna, Gustavo Díaz, explicó que están recibiendo cerca de 300 personas diarias y que incluso permitieron que 150 personas durmieran en el consulado.

En el Gobierno no gustaron las declaraciones del cónsul y resaltaron que sí se ha realizado gestiones de labor humanitaria como la reunificación de las familias. Además, respondieron a las palabras del senador Durana.

En ese sentido, el ministro del Interior -en su función de vicepresidente de la República-, Andrés Chadwick, manifestó que "nosotros no lo tenemos evaluado pero es una visa que está completamente regulada y controlada".

"El tema no está en la visa de responsabilidad democrática, a nuestro juicio, sino que en la necesidad de haber puesto la visa consular al que viene como turista y eso ya se estableció y, por lo tanto, se tiene que ir a un consulado de Chile en el extranjero y no llegar a la frontera para efectos de poder ver si cumple o no los requisitos de ingreso a Chile".

Chadwick agregó que se está haciendo revisión de los pasos fronterizos, tanto habilitados como no habilitados, para evitar el ingreso ilegal de ciudadanos venezolanos.