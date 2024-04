Tohá por juicio contra Los Gallegos: "El foco tiene que estar en que se realice de manera correcta"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó este martes la suspensión del juicio oral contra 38 imputados presuntamente vinculados a la agrupación criminal Los Gallegos, el brazo operativo en Chile de la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua.

Tras confirmar parcialmente una sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, la Corte Suprema ordenó la paralización del proceso iniciado ayer de manera telemática en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de la capital regional.

El máximo tribunal concluyó que el TOP de Arica "incurrió en una ilegalidad" en la audiencia original donde decidió que el juicio se desarrollaría de forma remota, al no informar sobre los motivos a las defensas de los imputados.

Por ello, la sentencia ordenó también que "Gendarmería deberá adoptar las medidas que resulten conducentes para asegurar la debida comunicación de los amparados que se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Valparaíso, con sus abogados defensores".

Consultada al respecto, Tohá valoró que la Suprema se preocupe por las condiciones de un proceso justo: "El foco tiene que estar en que el juicio se realice de manera correcta, sin que las amenazas o intimidaciones de ningún tipo paralicen la justicia o impidan que se juzgue como es debido los delitos por los cuales están acusados los integrantes de esta banda. Esa es la tarea que tenemos que asegurar ahora, y así va a ser", afirmó.

Tohá sostuvo que el máximo tribunal suspendió el juicio "porque en la audiencia en que se decidió hacerlo de manera remota considera que no se escuchó debidamente a las partes que representaba la defensa, a los acusados. Es una objeción procedimental, de cómo se hizo la audiencia. No se refiere al fondo. Respecto al fondo, de que se pueda hacer remotamente la audiencia, no presenta reparos".

En ese sentido, la secretaria de Estado indicó que, ahora, "la audiencia se tiene que repetir escuchando a todas las partes, entregando la información a todas las partes, y, en ese caso, según la Suprema, se puede definir lo uno o lo otro: hacerla presencial o digitalmente".

Finalmente, respaldó la realización del juicio de forma remota como "una medida de prevención, porque se trata de grupos que son muy violentos y su manera de funcionar es intimidando, así que que el país tome esas prevenciones es lo correcto".

"Estamos con la banda presa y va a enfrentar un juicio. Creo que eso es lo que importa. Si la Corte consideró que la audiencia se hizo de manera incorrecta, es una evaluación de los tribunales. Se tendrá que repetir, se hará en unos días más, pero se va a hacer, y se haga presencial o se haga online, esas personas van a enfrentar a la justicia y van a tener que responder por los delitos que cometieron", concluyó.