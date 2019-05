Trabajadores encararon al alcalde de Arica por las modificaciones que plantea el nuevo plan regulador

Cientos de trabajadores de la zona industrial de Arica y del sector portuario llegaron hasta el edificio Consistorial de Arica para protestar por el cambio de uso de suelo que propone el anteproyecto del nuevo Plan Regulador de la comuna, situación que terminó con la interrupción del concejo municipal realizado a esa hora.

Los manifestantes irrumpieron en la Sala Fundación para encarar al alcalde Gerardo Espíndola por la medida. Según argumentan, un eventual cambio de suelo de industrial a mixto provocará el despido masivo de cientos de personas, debido a que las empresas estarán obligadas a dejar el sector.

"Nuestros trabajadores se pusieron la camiseta del sector industrial, logramos tener una manifestación masiva y podemos hacer mucho más. Esa es la esperanza, de que nuestros trabajadores puedan, en conjunto con nosotros, salvar el sector industrial de Arica", expresó Edward Gallardo, presidente de la Asociación de Industriales de Arica.

En tanto, el alcalde Espíndola señaló tras la protesta que existe gran desinformación en torno a la discusión del Plan Regulador, que han generado desconcierto en una parte de la comunidad que no conoce los detalles de la iniciativa, que presenta más de 3.000 cambios para la comuna.

"Acá en Arica si una empresa contamina, se tiene que ir. Se tiene que ir tanto con el plan regulador vigente como con el nuevo. Por ejemplo, Ariztía y Coca Cola tienen sus resoluciones como empresas no contaminantes, entonces no tendrían porqué irse. Al contrario, un plan que cambia el uso de suelo de industrial a mixto lo que va a permitir es que incluso los trabajadores de esas empresas estén más protegidos con acceso a seguridad, aceras e iluminación", enfatizó.

La máxima autoridad comunal también desmintió que el municipio no haya tenido conversaciones con sindicatos y gerencias respecto a la discusión, lo que a juicio del edil es una "falta grave a la verdad".

"Acá se dieron informaciones que no son verídicas. Yo como alcalde me he reunido con astilleros en tres oportunidades, el concejo se ha reunido con astilleros, este y el anterior. Cuando dicen que ha pasado más de un año sin reunirnos, eso no es así. Es más, en una reunión que nos solicitan los sindicatos, estos no llegan y llega la gerencia, miembros de la familia Angelini, de Corpesca", indicó.

Detalles de la propuesta

El anteproyecto del nuevo plan regulador de Arica propone el cambio del uso de suelo de la actual zona industrial a zona mixta. El sector está ubicado en pleno corazón de Arica y tiene un 20 por ciento de uso, siendo el resto sectores de bodegas o sitios eriazos.

Al cambiar la zona a mixta, el plan permitirá la convivencia de industria y sectores residenciales, en un lugar que además hoy presenta un notable abandono en su infraestructura vial e iluminación, debido a su escasa densidad poblacional.

Cabe destacar que este cambio de suelo no obliga en ninguna medida a que las empresas abandonen el lugar. Estas pueden existir, siempre y cuando cumplan con las normas medioambientales establecidas, regulación que actualmente se aplica en el plan regulador vigente.

En el lugar existen empresas como Ariztía y Coca Cola, las cuales han sido declaradas no contaminantes y pueden seguir funcionando cerca de viviendas, en una eventual aprobacion del alteproyecto.