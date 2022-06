"Tren de Aragua" en Arica: El fallecido encontrado "probablemente fue enterrado vivo"

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, reveló esta tarde crudos detalles del modo de actuar del "Tren de Aragua", cartel criminal de origen venezolano que opera en varias regiones de Chile y que durante la mañana recibió un golpe con la detención de 11 miembros de su facción "Los Gallegos".

Mientras funcionarios de Gendarmería allanaban las celdas de los mafiosos ya detenidos en la Cárcel de Acha, un centenar de funcionarios de la PDI se desplegó en el sector de Cerro Chuño, donde allanaron 23 inmuebles precarios e incautaron armas de fuego, una granada de mano, un cargador de fusil y marihuana.

También encontraron un cadáver que, según lo indicado por Carrera, podría no ser el único y pertenecer a uno de los propios miembros del "Tren", quien -a modo de "señal interna"- habría sido "enterrado vivo".

Un total de 11 detenidos dejó procedimiento antidrogas dirigido por @Fiscalia_Arica en Cerro Chuño, por investigación vinculada al Tren de Aragua. En el operativo se halló un cadáver enterrado, más de 10 armas de fuego, una granada de mano y varios kilos de marihuana. pic.twitter.com/4PH9KV8wIH — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) June 16, 2022

El operativo de este jueves "es el resultado de una investigación de varios meses, que no termina el día de hoy: tenemos muchas aristas en las que seguir trabajando. (...) Es una investigación de largo aliento que va a continuar", explicó Carrera.

"NO DESCARTAMOS QUE HAYA OTROS CADÁVERES"

En los allanamientos "encontramos aquello que veníamos a buscar: más de 10 armas, granadas, municiones y un cadáver, que es probable que no sea el único".

"Teníamos identificados dentro de esos 23 domicilios los lugares donde guardaban droga, donde pernoctaban y uno que funcionaba, eventualmente, como 'casa de tortura'. Fue en las cercanías donde se encontró este cuerpo, (por lo que) no descartamos que haya otros cadáveres. La información que hemos recopilado estos meses indica que eso podría ser una realidad", indicó el jefe regional del Ministerio Público.

Fiscal Regional Mario Carrera Guerrero se refiere a investigación de Unidad de Análisis Criminal de @Fiscalia_Arica que concluyó con operativo antidrogas en Cerro Chuño, donde se allanaron 23 casas, incautando más de 10 armas de fuego, marihuana y se halló un cadáver enterrado pic.twitter.com/s7L8CgwGpF — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) June 16, 2022

"SEÑALES HACIA AFUERA Y HACIA ADENTRO"

Según explicó el persecutor, Aragua "trata de dejar lo que podríamos denominar 'señales': a veces son hacia afuera y a veces hacia adentro".

"El año pasado y este año hemos encontrado muchos cuerpos de personas que son dejados a la vista en lugares de fácil acceso y con muestras de tortura, o un vehículo que fue encontrado quemado con dos cuerpos al interior. Ésas son 'señales hacia afuera', hacia otras bandas, para demostrar poder. Pero también hemos podido determinar que hay 'señales hacia adentro', que indican que personas que 'trabajan' para esta organización y que salen de los parámetros que ellos esperan tienen, asimismo, una 'sanción'... El cuerpo que encontramos podría tratarse de esta circunstancia, porque se preocuparon de esconderlo para que no fuera encontrado. Incluso -lo va a determinar la autopsia- es muy probable que haya sido enterrado con vida", reveló.

En el marco de operativo antidrogas dirigido por @Fiscalia_Arica en Cerro Chuño, se hallaron diversas armas de fuego, una granada de mano, un cargador de fusil y marihuana. Fiscal Regional Mario Carrera se constituye en el lugar. pic.twitter.com/h53r4ZasV2 — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) June 16, 2022

"TENEMOS QUE ATACAR CON FUERZA"

La crudeza descrita refleja que "este grupo funciona sobre la base de la amenaza, de la extorsión, del miedo; de infundir respeto a través de estos actos atroces que hemos presenciado el día de hoy. Por eso tenemos que actuar con fuerza", enfatizó el fiscal.

"Eso muestra a qué nos enfrentamos: claramente (Aragua) es una organización a la que tenemos que atacar con fuerza. Pensamos que aún estamos a tiempo de parar este fenómeno, pero es momento de enfrentarlo con fuerza", subrayó el jefe regional del Ministerio Público, que indicó que su institución "tiene dedicado un equipo completo para poder dar respuesta a este crimen organizado", con funcionarios trabajando coordinadamente en distintas zonas del país.

Carrera apuntó que "hay algunas particularidades presentes en este grupo y en otros que están empezando a operar incipientemente, que tienen algunas prácticas que en nuestro país no ocurrían con anterioridad. La forma de cometer los delitos de homicidio, la forma de extorsionar a ciudadanos es una cuestión que no habíamos visto con anterioridad, por lo menos en los últimos 20 años, desde que existe el Ministerio Público, y nos tiene muy preocupados. Por lo mismo, el fiscal nacional (Jorge Abbott) -con quien conversé hoy en la mañana- y todo el equipo de la Fiscalía Nacional están absolutamente disponibles y trabajando para lo que necesitemos desde la zona norte: no sólo Arica, también Tarapacá y Antofagasta, que son, hasta el momento, las más afectadas por este tipo de delincuencia".

[Ahora] Prefecto Rodrigo Fuentes, jefe Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Norte; fiscal regional @Fiscalia_Arica; directora regional de @Gendarmeria_CL y delegado presidencial @DPRAricayP informan resultados de reciente operativo en #Arica vinculado a #TrenDeAragua pic.twitter.com/oihiu6EzBz — PDI_Arica (@PDI_Arica) June 16, 2022

EL OPERATIVO EN LA CÁRCEL

Consultado sobre lo realizado en el Penal de Acha, el fiscal explicó que "muchos de los nexos, de las instrucciones y órdenes de esta banda se daban o se dan desde la Cárcel".

En el lugar se incautaron "bastantes armas blancas" y teléfonos celulares, y la expectativa de los investigadores es que "den cuenta de más información" y ayuden a clarificar las aristas pendientes.

🚫 Un procedimiento de allanamiento en módulos del Complejo Penitenciario de Arica, permitió la incautación de elementos prohibidos y sustancias ilícitas, el cual, fue realizado por nuestra Unidad de Servicios Especializados (USEP) #SomosReinserciónYSeguridadPública pic.twitter.com/dLJaAdbzFZ — Gendarmería de Chile (@Gendarmeria_CL) June 16, 2022

Los 11 sujetos detenidos enfrentarán mañana viernes a la Justicia y "se les va a imputar una cantidad de delitos bastante grande: homicidios, tráfico de drogas, tenencia de armas prohibidas, munición".

A la vez, "estamos trabajando (para concretar la acusación) en materia de secuestros, extorsión, lavado de dinero y otras figuras anexas al crimen organizado", finalizó el fiscal regional.