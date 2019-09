Tribunal Oral decretó prisión preventiva para presunto autor de femicidio en Arica

El Tribunal Oral en lo Penal de Arica decretó la prisión preventiva para el presunto autor del femicidio de Fahime Díaz Dervich, hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre en el condominio Puertas del Pacífico IV.

Según lo relatado durante la audiencia, M.G.A.O llegó al sector donde la víctima vivía sola, quien ante las negativas de la mujer de abrirle la puerta, decidió ingresar al inmueble por el ventanal.

Luego de una discusión, el sujeto siguió a la víctima hasta su habitación, lugar en donde le provocó 13 lesiones cortopunzantes que le quitaron la vida. Tras el acto, el individuo se auto infirió más de 20 cortes, siendo trasladado en riesgo vital hasta el hospital local, recinto en el que se mantuvo hasta el momento de la formalización.

Ricardo Castillo, hijo de Fahime, señaló tras la jornada que si bien el tribunal tomó la decisión que ellos deseaban, nunca podrán encontrar consuelo por el lamentable hecho.

"No encontramos reparación ni consuelo de ninguna forma. El crimen de mi madre no tiene justificación, no va a tener ni nunca tendrá justificación. Lamentablemente deja una familia con tres hijos, con dos nietos que todos los días preguntan por ella. Estamos tratando de ser fuerte entre nosotros", expresó.

Decretan prisión preventiva para el presunto autor del femicidio de Fahime Díaz Dervich, ocurrido el 10 de septiembre en #Arica. El hijo de la víctima, Ricardo Castillo, habló con los medios tras la formalización. #CooperativaRegiones @Cooperativa pic.twitter.com/RSS5zu3KqM — Jorge Morin (@JorgeMorinD) September 28, 2019

Según lo expuesto en la audiencia, el imputado había hostigado de manera reiterada a la víctima, con quien mantuvo una relación que había terminado hace cinco meses. Por medio de mensajes de Whatsapp, el fiscal Elías Guitiérrez mostró cómo M.G.A.O intentaba retomar la relación, pese a las constantes negativas de Fahime, quien actualmente salía con otra persona.

"La declaración de vecinos ha sido relevante, una de ellas incluso lo pudo reconocer al imputado, en el momento preciso en que la víctima no le abre la puerta. Eso, unido a otros medios de prueba, la declaración de la actual pareja de la víctima, sumado a los audios que previamente había envíado minutos antes de su muerte la víctima a su hija, son elementos de prueba con los que la Fiscalía contaba y que pudieron ser expuestos", señaló Gutiérrez.

La prisión preventiva fue decretada durante los 90 días que dure la investigación, lo que dejaría la resolución final del caso para el 30 de diciembre próximo. De ser declarado culpable, el sujeto arriesga cadena perpetua por el segundo femicidio producido en la región de Arica y Parinacota.