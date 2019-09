Universidad Arturo Prat presenta iniciativas para potenciar la acuicultura en Arica y Parinacota

Con el fin de presentar sus futuros proyectos en materia acuícola, la oficina Arica de la Universidad Arturo Prat sostuvo una reunión con el intendente regional Roberto Erpel, oportunidad en la que autoridades académicas solicitaron la colaboración del gobierno local.

Uno de ellos es la implementación de centros de Desarrollo Acuícola y de rescate de animales marinos, iniciativas que contemplan la construcción de un biocentro en playa Miramar.

Según explicó la vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado, María Carolina Gatica, el edificio contará "con un acuario de primer nivel y que no existe en Sudamérica, por lo que creemos que para Arica sería realmente un lujo y generaría desarrollo en la región, no solamente en el ámbito científico y de investigación, si no que también turístico y de protección y conservación del medio ambiente".

En tanto, el otro proyecto contempla un Centro de Desarrollo Acuícola levantado en el sector de Las Machas, y permitirá probar sistemas de producción de distintas especies acuícolas como alternativa a la pesca.

"A nivel mundial hemos visto como la acuicultura ha ido ganando espacio por sobre la pesca. La pesca es un recurso natural que claramente se ha ido agotando en el tiempo, por lo tanto, la acuicultura es la alternativa a esto, así que estamos haciendo una apuesta fuerte por sacar adelante estos dos proyectos, tanto el Biocentro como el proyecto de Centro de Desarrollo Acuícola", agregó Gatica.

Finalmente, el intendente señaló que como Gobierno Regional se busca generar iniciativas que le den valor al borde costero local.

"Este Biocentro se realizaría en la línea que dice nuestra estrategia de desarrollo regional que es el turismo, además de la línea educativa y también en la línea de la investigación. Hemos iniciado este proceso, porque queremos obras concretas y estas iniciativas apuntan a que la población pueda contar con espacios educativos, que también estarán para la visita de turistas", sentenció.