Alcalde de Vallenar mostró molestia tras ser excluido de reunión con intendenta

El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia (MAS), calificó como una falta de respeto que no fueran convocados a una mesa en la que se analizaron casos de delincuencia con Carabineros, en la que participó la intendenta Berta Torres (RN).

“Me enteré por los medios de comunicación y conversando con el resto de los alcaldes de la provincia, ninguno fue invitado. Resulta que nosotros desde el año pasado tenemos conformado el Comité Comunal de Seguridad Pública y todos los meses nos juntamos en reuniones en las que también participa el gobernador, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía y otros organismos públicos en la cual hemos tomado bastantes acuerdos”, puntualizó Tapia.

“Entonces cuando viene la intendenta, que desde que asumió no la he visto y viene a la comuna hacer una reunión con Carabineros y Gobernación a interiorizarse del tema de delincuencia y no comparte con los alcaldes me parece un despropósito bastante grande”, puntualizó el jefe comunal.

La actividad en cuestión a la que asistió la intendenta Torres fue una mesa de análisis delictual y según el comunicado de prensa enviado a los medios fue la segunda cesión que realizan en torno a la Agenda de Seguridad Ciudadana.

@GoberHuasco @UrquietaAtacama en reunión regional con Jefe Tercera Zona @Carabdechile General Jorge Tobar e Intendenta @GOREAtacama Berta Torres, en Vallenar se analiza Gestión Operativa para reducir los delitos en Atacama. pic.twitter.com/kRZa3N6gJh — Gobernación Huasco (@GoberHuasco) 24 de mayo de 2018

“Yo me junté con el ministro Andrés Chadwick hace dos semanas y media, donde tuvimos una buena recepción y eso lo tengo que decir, pero no así del trabajo de la intendenta que sinceramente me parece una inmensa falta de respeto que nos pase a llevar a las autoridades locales”, afirmó el alcalde de Vallenar.

Tapia explicó además que junto con los otros alcaldes de la provincia analizarán los pasos a seguir, pero desde ya indicaron que harán llegar la molestia al ministro del Interior.