Atacama: Minera presentó querella por supuesta estafa contra senador Rafael Prohens

La empresa Minera Atacama Kozan presentó una querella por el delito de estafa por cerca de 2 millones 700 mil dólares en contra del senador de Atacama, Rafael Prohens (RN).

En la querella se incluyó al ex subgerente general de Atacama Kozan, Francisco Sánchez Barrera quien salió de la empresa en 2018 para asumir como intendente regional, quedando en el cargo Rodrigo Albornoz, que también estaría involucrado.

La empresa señaló en un comunicado que la acción judicial busca esclarecer los antecedentes que la afectaron, afirmando que los querellados habrían “incurrido en el cobro de importantes sumas de dinero bajo la apariencia de pago de prestaciones las que habrían sido abultadas fraudulentamente en su monto y que la empresa pagaba, lo cual reviste especial gravedad por los cargos que ocupaban los mismos querellados dentro de la compañía”.

Hechos reclamados

Los hechos reclamados en la querella habría iniciado en el 2014, cuando Francisco Sánchez era subgerente general de Atacama Kozan, estableciendo un contrato para comprar agua a la agrícola Doña Berta, que era representada por Prohens.

En el acuerdo, ambas partes pactaron que por metro cúbico de agua, Atacama Kozan pagaría la suma de 1,17 dólares y que a través de un medidor ubicado en la bocatoma de la minera, se contabilizaría el flujo vendido. De esa manera, de haber excesos en los pagos, éstos deberían devolverse a Atacama Kozan.

Desde abril de 2015 hasta febrero de 2019 se cursaron pagos a la agrícola Doña Berta, a pesar de que no se construyó el medidor para establecer cuánta agua era traspasada.

La querella señala en relación a las facturas emitidas que “ninguna de ellas se condice ni en fecha, ni en montos, con los pagos efectivamente realizados, y no abarcan el total de los dineros entregados a Agrícola Doña Berta Ltda”.

Una vez descubierto el fraude, la empresa estableció que se pagó la suma ascendiente a 5 millones 600 mil dólares, en circunstancias que no se habrían consumido dos millones de metros cúbicos de agua.



Me están enlodando

Al ser consultado, el senador Prohens señaló que “sí hay una empresa, hablen con la empresa porque aquí me están enlodando directamente a mí en algo que yo no tengo ni arte ni parte y son dos cosas diferentes”.

Agregó que “yo estoy dedicado a legislar, a trabajar, cerré y vendí todas las empresas que tenía justamente para dedicarme a esto, por lo tanto, no tengo contacto con nadie y me dedico nada más a mi trabajo y cada uno verá como arregla sus problemas personales, pero yo no me hago parte de lo que le esté pasando a otra gente”.