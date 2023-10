Boric y crisis del SLEP de Atacama: "Hay errores de diseño y no puede continuar así como está"

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la Región de Atacama, donde no hay clases hace casi dos meses, y declaró que "claramente hay errores de diseño que son importantes y no se puede continuar así tal cual como está".

Esta jornada, desde la derecha se ingresó un proyecto de ley para "congelar" la puesta en marcha de los SLEP en el resto del país, "hasta que los problemas que llevamos años denunciando en la región se solucionen", indicó la diputada Sofía Cid (RN).

El Ministerio de Educación propuso el retorno a clases en Atacama para este jueves 2 de noviembre, postergando el cierre del año académico para el 12 de enero de 2024 en los 46 colegios del SLEP que se encuentran en paro de profesores, quienes acusan no contar con las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo.

Con cerca de 60 días de paralización, el Ministerio se comprometió a cumplir con los compromisos suscritos en el Plan Atacama por Mejor Educación Pública. Sin embargo, el Colegio de Profesores local no quedó satisfecho con la propuesta.

Ante este panorama, el Mandatario expresó: "Empatizo con la demanda que han planteado tanto profesores como estudiantes. Hoy día nos toca a nosotros hacernos responsables de una crisis que es más estructural".

En esta línea, subrayó que "no estamos de brazos cruzados, porque este tema no solo me quita el sueño, sino que es de las principales ocupaciones que tenemos no solamente en estos días, sino que va a ser de los principales temas de Gobierno: el cómo revertir la crisis de la educación pública".

"Y así lo hemos conversado con el ministro (de Educación, Nicolás) Cataldo, y (vamos a) hacer las modificaciones que haya que hacer al nuevo sistema, porque claramente hay errores de diseño que son importantes y no se puede continuar así tal cual como está", afirmó.

Anteriormente, el titular de Educación habría señalado que "cuando tenemos problemáticas que se arrastran por décadas; cuando tenemos sistemas que funcionan en base a leyes de la República; problemas de deterioro de infraestructura (...); cuando tenemos municipios que entran en problemáticas de financiamiento y producto de deudas de arrastre en pago de cotizaciones previsionales que se acumulan desde los años 90 hasta la fecha, es evidente que es el Estado el que ha fallado", por lo que aseguró que "nos corresponde a nosotros hacernos cargo".

Actualmente, cerca de 30 mil estudiantes se mantienen sin clases en las comunas de Copiapó, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro y Tierra Amarilla.