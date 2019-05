Buddy Richard llega a Copiapó para regalar sus clásicos en fiesta costumbrista

En un evento clásico de Atacama se está transformando la Fiesta Costumbrista del Pueblo de San Fernando, en la comuna de Copiapó, el que se desarrollará el próximo 30 mayo al 2 de junio con Buddy Richard como artista estelar.

El intérprete de “Mentira”, “Si me vas abandonar” y “Tu cariño se me va”, se presentará el sábado 1 de junio, mientras que Gabriel Suarez, ex participante de Rojo y de Mi Nombre Es, cerrará la fiesta el domingo 2 de junio.

Esta fiesta costumbrista es un espacio que privilegia la venta de artículos de fabricación artesanal y de preparaciones gastronómicas que resaltan los ingredientes propios de la zona.

Atilio Troncoso, organizador del evento, agradeció los 42 millones de pesos entregados por el municipio de Copiapó para la organización y recalcó que este es un evento de carácter familiar y cultural, por lo cual se hará una venta restringida de alcohol, “porque no queremos que esta fiesta pierda su esencia”.

El evento será en el callejón Toro Lorca a la altura de av. Los Carrera, hacia el cerro. La entrada será liberada y solo se cancelará el estacionamiento, recaudación que irá en beneficio del Cuerpo de Bomberos.

El periodista de Cooperativa, Osvaldo Lizama, celebró al cantante nacional el año pasado en su cumpleaños 75 y plasmó parte de su historia en un entretenido podcast.