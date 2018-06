Copiapó: Diputada Cicardini acusó aprovechamiento político en conflicto con Ferronor

La diputada socialista por Atacama, Daniella Cicardini, acusó al Gobierno de aprovechamiento político por las obras de mitigación del puente de Ferronor en la Quebrada de Paipote, y le otorgó todos los méritos del logro a la Junta de Vecinos del sector.

Hace unas semanas, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, en conjunto con autoridades locales, dio el vamos a las obras de remoción del viaducto -que permitirán ensanchar el cauce del Río Copiapó-, labores que estaban detenidas por un conflicto con la mencionada empresa.

"Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a los vecinos, para hacer un reconocimiento por la tremenda labor que han realizado, gracias a la capacidad de organizarse, de golpear muchas puertas y de poder alzar la voz se generó esto", afirmó la parlamentaria en un video subido a su cuenta de Facebook.

"Este logro es de ellos y me llama profundamente la atención de que algunos se atribuyan esta situación sacando provecho político y no entendiendo que acá hay algo mucho más profundo, que finalmente es darle tranquilidad a la gente, darle seguridad y garantizar que sus vidas y sus bienes no van a estar en riesgo", enfatizó la legisladora durante una visita a los trabajos que se realizan en el sector.