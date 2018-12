Copiapó: Estudiante ganó concurso y visitó centro de divulgación astronómica

Luis Vicencio, un estudiante del colegio adventista de Copiapó, participó de un concurso de micro ensayos titulado: "150 palabras de un ¿por qué?", y ganó dos de los primeros tres lugares respondiendo a preguntas que le acercaban a la filosofía.

Gracias al concurso organizado por el PAR EXPLORA Atacama de la Universidad de Atacama (UDA), obtuvo una visita para él y todo su curso al Centro Astronómico Andrómeda de la ciudad de Copiapó, recibiendo charlas y un set de libros de educación y ciencia del Programa.

Cristian Galaz Esquivel, director de PAR EXPLORA Atacama de la UDA, manifestó "estamos muy contentos de que el estudiante Luis Vicencio realizara un texto que además de tener preguntas y un desarrollo de ideas en apenas 150 palabras, también hizo gala de un estilo literario muy marcado".

"No me esperaba ganar este premio, fue toda una sorpresa. El texto lo escribí en mi casa, no fue como de conversar para verlo con alguien, o que me dieran una opinión. Lo hice en soledad", contó Luis Vicencio.