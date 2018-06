Copiapó: Superintendencia revela que problemas de malos olores se generan al interior del Liceo Palomar

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) de Atacama reveló que las emergencias por malos olores en el Liceo El Palomar de Copiapó se deben a emanaciones de gases originados dentro del mismo recinto educacional.

Los continuos problemas de emanación de gases por descomposición en el alcantarillado, provocaron que los apoderados y estudiantes exigieran la presencia del alcalde de Copiapó, Marcos López, quien se abrió a una serie de alternativas, entre ellas modificar el horario de clases.

Sin embargo, Francisco San Martín, jefe regional de la SISS, afirmó a Cooperativa que “el evento ocurrido el día de hoy es algo que ha sido reiterativo en el tiempo. No resulta novedoso para la comunidad que se tenga que suspender las clases de a causa de olores molestos. El año pasado hicimos un diagnóstico en conjunto con otros organismos para poder determinar cuál era la causa de estos problemas. Cuando hicimos eso pudimos darle a conocer a la comunidad y a las distintas autoridades que el problema que hoy día está afectando a los colegios se producía básicamente al interior de los mismos colegios”.

“En todos los episodios que hemos tenido en el último tiempo, y específicamente en este último mes, Bomberos, que es la entidad calificada para abordar estas emergencias, ha ratificado las mediciones que nosotros hemos hecho en el sector, es decir, la presencia de gases se genera en las redes interiores y los colectores públicos tienen condiciones que hoy día operan con normalidad”, apuntó el profesional.

San Martín reconoce que se han hecho mejoras, pero que éstas no han avanzado tan rápido y que no son lo suficientemente robustas para que no se generen este tipo de gases.

El jefe regional de la SISS insiste en que se ha fiscalizado a la empresa Aguas Chañar y se le ha pedido mejorar algunas estructuras aledañas que hay cerca del establecimiento, entre ellas una ubicada en la intersección de calle El Río con Henríquez y que tiene por objetivo mejorar aun más el sistema del alcantarillado del sector El Palomar.