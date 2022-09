Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó pena de seis años por tráfico de drogas

La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó una pena efectiva de seis años de presidio para Lisbet Corrales, encontrada culpable del delito de tráfico ilícito de drogas, tras el rechazo de un recurso de nulidad presentado por su defensa.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó una infracción en la sentencia original, apoyando la tesis de que no existió una colaboración sustancial de la imputada.

"Ponderar y dictaminar si la colaboración prestada por la acusada sub iudice puede o no calificarse de sustancial para el esclarecimiento de los hechos investigados, es una decisión privativa de los jueces de la instancia, ya que solo ellos pueden sopesar si la actividad desarrollada por todo inculpado a lo largo del procedimiento, a la luz del cúmulo de evidencia reunida en el mismo, contribuyó o no a la labor jurisdiccional de esclarecimiento de los acontecimientos enjuiciados, labor que no puede desarrollarse en esta sede de nulidad", precisaron.

El texto recuerda que Corrales fue "sentenciada a las penas de seis años de presido mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito de tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en grado de desarrollo consumado, previsto y sancionado en el artículo 3°, en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley 20.000, específicamente en la hipótesis de transportar cocaína base y fenacetina, ilícito sorprendido en la comuna de Caldera el día 1 de octubre de 2021".