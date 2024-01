CPA se reunirá con ministra Williams y depone manifestaciones en Salar de Atacama

El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) confirmó que se reunirá con la ministra de minería Aurora Williams, luego de deponer la manifestación que llevaban a cabo en el Salar de Atacama en rechazo al acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio.

El presidente gremial, Vladimir Reyes, explicó a Cooperativa que sostendrá una reunión con la secretaria de Estado este próximo 19 de enero, en la que buscarán que "el Gobierno conozca realmente la situación a la que se ve enfrentado el salar y los daños medioambientales que existen ahí".

Asimismo, esperan tener un encuentro con el Presidente Gabriel Boric para que "pueda venir al salar y visitar los sectores más afectados. Y también con el objetivo que cambié la posición y forma de ver el memorando de entendimiento entre Codelco y SQM".

"No es posible que en el salar se proyecte (la explotación) hacia el 2060 y sobre todo que se aumente la cuota de extracción. La minería del agua no es sostenible en este desierto y esa es la posición clara y firme que tenemos. Tiene que haber otra forma de poder entablar y poder cambiar la mirada de cómo se está proyectando el Gobierno y no solamente mirarse desde la parte económica", sostuvo.

"Es preocupante que prevalezca la parte económica por el bien del país, pero nosotros nos preguntamos si acaso nosotros ¿no somos parte del país? Aquí tenemos nosotros tenemos varias necesidades, pero también esos recursos no llegan a la comuna", aseveró.

El presidente de la CPA aclaró que en un momento que como gremio solicitaron reunirse con Codelco, SQM y Corfo y se concretaron en los últimos días de diciembre y primeros días del 2024, sin embargo, "hasta el momento no hemos retomado esas conversaciones, por el hecho que no hubo aclaraciones directas ni de cómo lo estaban planteando".

Dado lo anterior, afirmó que por el momento no tienen encuentros planificados con las empresas ni con Corfo.

Por otro lado, comunicó que las manifestaciones seguirán, pero no como CPA, sino que cada comunidad se hará cargo de sus reivindicaciones.