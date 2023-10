Docentes de Atacama cumplen 47 días de paro con reproches a respuestas del Mineduc

Los docentes de la Región de Atacama cumplieron este viernes 47 días de paro, que mantiene sin clases a 30 mil estudiantes de 45 establecimientos de las comunas de Copiapó, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro y Tierra Amarilla.

La movilización inició con el paro nacional del Colegio de Profesores, pero se ha mantenido pues en la región acusan no contar con las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo.

Entre éstas se encuentran el arreglo de baños, el reemplazo de extintores, contrataciones de especialistas para el programa de integración escolar e inversiones en infraestructuras.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que las condiciones ya estarían habilitadas en 42 recintos, por lo que cuestionó que los profesores sigan movilizados.

Además, sostuvo que "cuando tenemos problemáticas que se arrastran por décadas; cuando tenemos sistemas que funcionan en base a leyes de la República; problemas de deterioro de infraestructura que no son de los últimos dos meses ni de los últimos dos años, sino que se arrastran desde los años 2015, 2016, 2017; cuando después de los aluviones no hubo la reparación adecuada de la alcantarilla; cuando tenemos municipios que entran en problemáticas de financiamiento y producto de deudas de arrastre en pago de cotizaciones previsionales que se acumulan desde los años 90 hasta la fecha, es evidente que es el Estado el que ha fallado".

"Hoy día nos corresponde a nosotros hacernos cargo y estamos en ello", enfatizó.

Sin embargo, Carlos Rodríguez, presidente regional del Colegio de Profesores, cuestionó las respuestas del Mineduc y reprochó que a esta altura del paro sólo deberían estar a la espera del inicio de las obras gruesas.

"Resulta que en las reuniones del 5 de octubre nos ofrecieron una intervención simultánea en las 45 escuelas. Hemos preguntado reiteradamente por los recursos y ayer en la reunión con la subsecretaria, y el director nacional de la DEP (Dirección de Educación Pública), esos dos puntos; (pero) hoy, a 47 días de movilización, no están interviniendo en la escuela, no están cambiando la chapa, no están habilitando los baños, no está ese trabajo, y es eso lo que se reclama", recriminó.

El ministro Cataldo dijo que espera entregarles durante esta tarde un documento a los docentes con los plazos para la intervención que requiere cada collegio.

En tanto, en la víspera el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, anunció que el gremio se movilizará el próximo miércoles 25 de octubre para apoyar a sus pares de Atacama.