Escuelas de la Provincia del Huasco inician programa finlandés antibullying

Seis escuelas de la provincia de Huasco iniciaron la implementación de un programa antibullying llamado Kiva, gracias a un convenio firmado entre la Embajada de Finlandia, país en el que se originó el plan, y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de esta zona de la Región de Atacama.

Las escuelas involucradas en este proyecto son José Miguel Carrera (Huasco), Alejandro Noemi Huerta (Freirina), Arturo Pérez Canto (Vallenar), Edmundo Quezada Araya (Vallenar), Hermanos Carrera (Vallenar) y Ricardo Campillay Contreras (Alto del Carmen).

"Es un programa extraordinariamente bueno porque posibilita mejorar las relaciones al interior del establecimiento y fija norma de buena convivencia escolar”, mencionó Mauricio Hidalgo, director ejecutivo del SLEP de Huasco.

El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, comentó que “es una experiencia que ya ha dado buenos frutos en otros países y lógicamente nosotros estamos viviendo una realidad que no podemos ocultar, que es el bullying y la discriminación. Nosotros creemos fehacientemente que no puede haber bullying en los colegios, no puede haber discriminación. A los niños hay que motivarlos y tienen que compartir".

Kiva es un programa integral basado en evidencia científica que trata de prevenir el bullying y disminuir su incidencia de manera efectiva. Además entrega herramientas a docentes para poder detectar casos en su etapa inicial y así enfrentar de mejor manera este tipo de hechos.