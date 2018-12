Ex intendente de Atacama criticó bajo gasto en el presupuesto de la Región

El senador Rafael Prohens (RN) se refirió al bajo gasto presupuestario de la Región de Atacama durante este año, un parámetro que para el ex intendente es un indicador de la gestión que se lleva adelante y que la actual autoridad regional, Francisco Sánchez, adelantó a Cooperativa que no se cumplirá por una serie de trabas administrativas.

"No tengo explicación, he ayudado en lo que me ha pedido el Gobierno Regional, acelerando decretos en la Dirección de Presupuestos, peleando con ellos, para poder tener un gasto que, sea cual sea, va a ser bajo de lo normal y esa es una atención que el señor intendente tiene que tener y tiene que evaluar sus equipos que están alrededor de él para ver como enfrenta el año 2019", sostuvo el parlamentario.

"Yo conozco al Presidente Piñera y uno puede salir un millón de veces en el diario, cortando cintas, pero esto que es el fuerte de él que es la inversión no se da, él lo puede dejar pasar una vez, pero no va a tener una segunda oportunidad" agregó el senador de Renovación Nacional.

El también ex alcalde de Tierra Amarilla sostuvo que según información que solicitó al Gobierno Regional de Atacama, el gasto presupuestario llegará a un 90 por ciento, por lo que es necesario, explicó que las entidades ejecutoras deben tener personal idóneo para cumplir estas tareas de cara al próximo año.

Prohens, quien fue intendente de Atacama entre 2012 y 2014, explicó que cuando él asumió la Intendencia la recibió con sólo un 8 por ciento de gasto presupuestario, para lo cual abandonó otras funciones y se abocó principalmente a eso, para terminar con un porcentaje de cumplimiento de 98,7 por ciento.

Según el último informe de la Dirección de Presupuesto, de enero a septiembre de este año se llevaba un 42,7 por ciento, siendo el Gobierno Regional de todo Chile con la más baja ejecución presupuestaria.