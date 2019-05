Futura gobernadora de Huasco reconoce millonaria deuda por no pago de un crédito

“Es verdad, existe, yo he sido una empresaria de mucho esfuerzo”, así relato a Cooperativa la nueva gobernadora del Huasco Nelly Galeb (RN), quien asumirá el puesto oficialmente durante este lunes, respecto de una demanda por el no pago de un crédito.

Galeb explicó que formó una empresa llamada Galeb E.I.R.L. para prestar servicios a la Clínica Elqui en La Serena, en un contrato de cinco años pero que solo duró tres, ya que el recinto fue adquirido por la Mutual de Seguridad.

“Yo en el 2014 entré a quiebra con esa empresa, con el finiquito que ellos me dieron, pagué a todos los proveedores y personal, pero no me alcanzó (para pagar el crédito), porque el presupuesto estaba hecho en base a los cinco años”.

La nueva gobernadora indicó que no pudo pagar, debido a que los aluviones afectaron los otros emprendimientos, como el Club Libanes y su propio hogar y que además hubo alrededor de seis meses sin movimientos de la empresa que pertenece a sus hijos; Eventos Galeb.

La ex candidata a diputada por RN, explicó que siempre tuvo la intención de una vez que se estabilizará la situación, poder regularizar el crédito por 30 millones que recibió, sin embargo, el 2017 vino otro aluvión que volvió afectar la actividad.

La nueva autoridad provincial señaló que comunicó su situación contractual, que incluso la mantiene en Dicom, pero le señalaron que aquello no era impedimento para tomar el cargo.