La “accidentada” presentación de la página web del eclipse solar en Atacama

Con una hora de retraso por problemas para configurar la pantalla y hacer el cierre de calles, se desarrolló en Vallenar la presentación oficial de la página web del eclipse solar en Atacama, la cual contiene la información del fenómeno que ocurrirá en las regiones de Atacama y Coquimbo.

La actividad no estuvo exenta de críticas, el primero en manifestar su molestia fue el representante del alcalde de Vallenar Cristian Tapia, quien se ausentó de la actividad por problemas de agenda.

El administrador municipal Jorge Villalobos indicó que “claramente vemos un letargo en todo lo que se refiere a la organización de este evento, estamos a 27 días de un fenómeno de características mundiales, yo veo que efectivamente hay una tardanza dentro de la organización”.

La diputada Daniella Cicardini (PS) se sumó a las críticas y recalcó a Cooperativa que “creo que ya es tarde, estamos a menos de un mes dando a conocer una situación que desde el año pasado que venimos anunciando”.

La parlamentaria lamentó además que las gestiones para que el gobierno pudiera decretar feriado regional para Atacama y Coquimbo no llegaran a puerto. “Creo que si no se dio en la Cuenta Pública no será un hecho”.

La alusión a Alberto Plaza en el discurso del intendente

Luego de los vocativos, el intendente de Atacama Patricio Urquieta, hizo una alusión a una de las más populares canciones de Alberto Plaza. “ Los seres humanos tenemos una especial conexión con las estrellas, algunos dicen que somos ´Polvos de Estrellas´ y naturalmente parte de nuestra materia es posible que venga de las estrellas”.

Consultado por esta referencia que se repitió más adelante en el discurso, la primera autoridad regional acotó que “nosotros creemos que tenemos una alusión directa con las estrellas, pero esto es un tema astronómico y científico y naturalmente lo más importante es que podamos apreciar no solamente el cielo y las estrellas, sino que entender las incógnitas del universo”.

La gobernadora de Huasco, Nelly Galeb sostuvo que se está trabajando intensamente y pidió como anfitriona de la provincia, que la comunidad sea amable y cordial con los visitantes que tendrá la región, los cuales, según el director regional del Sernatur Atacama, Alejandro Martin, alcanzarán las 50.000 personas.

La autoridas también tuvo palabras por los inconvenientes técnicos que hubo en la puesta en escena de este evento, pensando que la región tendrá seis campamentos, donde el más grande albergará a 20.000 personas.

“Creo que se está trabajando tanto que este primer evento era casi un experimento y se van a subsanar todos los detalles y en los campamentos se estará trabajando 10 días antes y se nos van a entregar un día antes, por lo tanto, vamos a tener tiempo de verificar”.

La gobernadora recalcó que se tenía que cortar una calle y también se debía suspender el suministro eléctrico y no se quería incomodar mucho a la comunidad. “Pero creo que fue un lindo evento, todos disfrutaron de los maravillosos videos, los lindos mensajes y hay que ver las cosas buenas”.