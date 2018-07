Liceo Católico de Copiapó retoma funciones después de 48 días de movilización

Este martes se retoman las actividades del Liceo Católico Atacama, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Copiapó y que no tiene clases con normalidad hace 48 días. El problema fue protagonizado por el sindicato del establecimiento y los estudiantes, quienes protestaron en contra de la Fundación Educacional Liceo Católico de Atacama, sostenedora del establecimiento.

El conflicto tenía dos flancos: por un lado la huelga legal que sostuvieron los docentes y funcionarios del establecimiento exigiendo mejoras en el reajuste salarial, hecho que finalizó el miércoles 26 al lograrse acuerdo.

A pesar del reintengro de los docentes, no se podía usar el establecimiento, ya que las instalaciones del liceo estaban tomadas por los estudiantes de enseñanza media, quienes levantaron un petitorio al cual los directivos accedieron. Sin embargo no bajaron la toma hasta que se garantizara que no habría represalías institucionales, acuerdo que se logró este fin de semana.

En la mediación para resolver el conflicto enstuvo presente la Seremi de Educación de Atacama, Náyade Arriagada, quien comprobó el buen estado de las instalaciones del establecimiento tras la toma.