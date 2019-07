PDI detuvo a sospechoso de estar involucrado en desaparición de mujeres en Copiapó

Efectivos de la PDI detuvieron a un sujeto que se presume está involucrado en la desaparición de al menos dos de las tres mujeres a quienes se les ha perdido el rastro en Atacama en los últimos meses.

Tanya Aciares de 14 años fue la primera reportada a las autoridades en diciembre de 2018, y las policías mantienen su búsqueda de forma simultánea a las de Catalina Álvarez de 16 años y Marina Cabrera de 23 años.

Hugo Pastén Espinoza de 42 años, vinculado con la desaparición de las últimas dos, fue encontrado mientras manejaba un colectivo de la línea 077 en el centro de Copiapó este jueves.

El sujeto también es investigado por la muerte de un peluquero en esa ciudad, hecho ocurrido en enero de este año.

Si bien a Marina se le perdió el rastro en febrero y a Catalina a fines de junio, ambas fueron vistas por última vez en un colectivo, según el relato de sus familiares.

La madre de Catalina, Ximena Godoy, señaló que la llamó a las 02:57 horas del 23 de junio, "y me dice 'mamá, voy en el colectivo' y le dije 'ya, te espero'. Pasaron cinco minutos y no llegó. Salí afuera, la llamé, y cuando me entró otra llamada, lo único que escuché fue un "ay, mamita", como llorando".

En tanto, el esposo de Marina, Juan Paredes, indicó que "ella salió de la casa como a las 09:00 horas, llevó a la escuela de verano a mi hijo y de ahí agarró un colectivo y de ahí no se ha sabido más".

El fiscal jefe de Copiapó, Cristián González, confirmó que Pastén pasará a control de detención este viernes y será formalizado posteriormente, aunque aún se investiga qué participación tuvo en estos hechos.