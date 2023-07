Provoste denunció en Contraloría supuestas irregularidades en Seremi de Desarrollo Social

La senadora Yasna Provoste (DC) ingresó este lunes una denuncia a Contraloría por presuntas irregularidades en la asignación de recursos desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Atacama a una fundación, en el marco del Programa "Noche Digna".

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria denunció que esa seremi asignó 160 millones de pesos a la Fundación Visible, domiciliada en la comuna de Antofagasta y que, según advirtió, fue "creada en agosto del 2021 por una persona natural y sus dos hijas, sin presencia anterior en la región de Atacama".

"Esta fundación se inscribió en el Registro de Colaboradores del Estado en marzo de este año, misma fecha en que se publicaron las bases y se llamó a concurso por el programa "Noche Digna" en Atacama. Según dicho registro, nunca había ejecutado programas públicos", cuestionó la otrora candidata presidencial.

En su acusación, la senadora mostró sus dudas respecto al funcionamiento de la señalada entidad, dado su experiencia menor a dos años en ayuda a personas en situación de calle y su falta de redes, infraestructura y oficinas en la región.

"A pesar de esto, la Seremi de Desarrollo Social y Familia calificó a dicha fundación con nota 5,3 y le asignó 160 millones para gestionar un albergue que ya estaba en funcionamiento desde años anteriores. Una Fundación 'familiar' y sin experiencia", puntualizó Provoste.

Debido a este análisis, la parlamentaria solicitó a Contraloría realizar "una auditoría en la entrega de los recursos del Plan "Noche Digna" para Atacama", detallando también que "van varios casos en nuestra región que deben ser investigados a la brevedad".

Finalmente, informó que todos los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público, donde presentarán una denuncia y solicitarán que desde la Fiscalía Regional se designe un fiscal "con dedicación exclusiva para investigar este y otros casos de posible corrupción en Atacama".

Este caso se suma a las investigaciones contra las seremis de Vivienda en Antofagasta y el Maule por también presuntas irregularidades en convenios con fundaciones.

CUESTIONAMIENTOS AL MINISTERIO DEL TRABAJO

El Ministerio del Trabajo ha suscrito cuatro contratos por más de 200 millones de pesos, el último de ellos en mayo pasado, con la fundación Instituto de Estudios Laborales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el que participan dos integrantes del comité central del Partido Comunista, cuya militante es la ministra Jeannette Jara.

La misma ministra explicó que "son unos concursos públicos que se hacen desde el año 2008. No son concursos discrecionales, sino que con puntajes: los elige un comité de selección externo, los firma el subsecretario y la verdad es que la ministra no tiene ni idea y el subsecretario, por otro lado, cumple con el rol que el comité de selección designa. Tan así que distintas fundaciones se lo han ganado, entre otras, por ejemplo, en algún minuto se lo ganó la Asociación de AFP, cosa que a mí no me habría parecido, pero yo no tengo incidencia en eso".