Senador de RN: Ex intendenta de Atacama era una mujer leal al Presidente Piñera

Tras la sorpresiva renuncia de Berta Torres (RN) a la Intendencia de Atacama, el senador de su partido y representante de la zona en el Congreso, Rafael Prohens, remarcó a Cooperativa la lealtad de la ahora ex autoridad con el Gobierno de Sebastián Piñera.

Prohens, quien se desempeñó como intendente entre 2012 y 2014, reconoció dijo que si bien desconoce la situación de hoy, sí puede afirmar que Torres "es una mujer muy trabajadora, muy comprometida y leal al Presidente Piñera, lo cual es una cualidad que no todo el mundo tiene".

"El trabajar en equipo es fundamental, decirse las cosas adentro, trabajar unidos, trabajar por una causa que no es de un gobernador en particular, sino que es la causa de un Gobierno", agregó Prohens.

El senador reconoció que había rumores de renuncia desde el interior del propio Gobierno, algo que a su juicio "desgasta".

"Eso es lo que no nos hace bien. Los comentarios de cambio no vienen de la gente común de la calle ni tampoco de nuestros adversarios políticos, generalmente nacen desde el seno del mismo conglomerado y eso no puede ser y hay que aprender", enfatizó.

Desde la vereda de la oposición, la senadora Yasna Provoste (DC) expresó que "lamentablemente es para todos conocido que durante este año, la región ha tenido una crisis muy importante en la ejecución del gasto público, siendo que es la que más ha caído en el país, un 56% en relación al año 2017".

La senadora acusó también la excesiva lentitud en el nombramiento de autoridades, así como también la lenta reactivación económica.