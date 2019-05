Subsecretario Castillo reconoció autoría de polémicos mensajes de WhatsApp

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, admitió la autoría de los polémicos mensajes de WhatsApp en los que solicita la destitución de personal del Servicio de Salud de Atacama por motivos políticos.

En los mensajes destinados al ex director del mencionado servicio, Emilio Ríos, Castillo apunta a varios funcionarios con sumarios administrativos que debían ser destituidos.

"Se dan estos mensajes en una conversación privada de sugerencias al arribar a la dirección del Servicio de Salud de Atacama donde en ese momento había directivos que tenían varios elementos sumariales en curso y que sugería que hiciera una reorganización", reconoció el propio Castillo, quien suma esta polémica al presunto ocultamiento de antecedentes del magnicidio de Eduardo Frei Montalva.

Uno de los polémicos mensajes de Castillo a Ríos señala: "Puedes darme una explicación cómo nosotros le damos este cargo a una comunista que nos hizo la vida imposible en el gobierno anterior (...) te insisto no debes poner a esa sra. Noemí en ese cargo".

La aludida en este mensaje, Carolina Noemí, militante comunista, presidenta de una de las bases de la Fenpruss de Atacama y parte de la directiva de la CUT, quien conversó con Cooperativa sobre esta situación.

"Yo me lo esperaba, porque en el periodo pasado también recibí mucho acoso por parte de la autoridad en ese momento, incluso me quitaron las funciones que yo tenía. Yo llegaba, subía la escalera, abría mi computador y sabía que había un correo de la directora de ese momento molestándome o retándome por alguna cosa, así que yo me lo esperaba", dijo la dirigenta.

Producto de esta situación, los gremios de la salud de Atacama están solicitando al Gobierno la destitución de Castillo.