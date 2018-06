Tras un mes sin clases, apoderados del Liceo Católico de Copiapó salieron a marchar

Desde el 16 mayo que los 2.050 estudiantes del Liceo Católico de Copiapó están sin clases y uno de sus profesores se mantiene en huelga de hambre.

La situación se da en medio de un fallido proceso de negociación colectiva y este martes, a más de un mes desde que estalló el conflicto, la comunidad educativa realizó una nueva marcha por las calles de la capital de la Región de Atacama.

"El objetivo de la marcha es visibilizar el movimiento, pero es por el derecho a la educación de nuestros hijos. Nosotros, como asamblea, como Centro General de Padres, queremos que nuestros hijos vuelvan a clases, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que las partes logren el entendimiento de buena manera", contó el apoderado Juan Pablo Rico, presidente de curso del Kinder C y representante de la asamblea de los apoderados, del Centro General de Padres y Apoderados del liceo.

"Esta marcha es para evidenciar que los derechos de nuestros niños están siendo vulnerados, porque no estamos teniendo el acceso a educación", agregó Rico.

"Profesores atemorizados"

"No podemos pretender que de la noche a la mañana se terminen los conflictos sin haber mediado, sin haber sido parte de la comunidad. Los profesores están atemorizados de volver a clases y un profesor que no está feliz, que no está contento, no puede entregar educación de calidad a nuestros niños", enfatizó a Cooperativa Marco Antonio Salinas, otro apoderado, quien tiene dos hijos en el establecimiento.

"Queremos volver a ser comunidad, queremos recuperar la identidad del colegio (…) no queremos externos, que no conocen Copiapó, que no conocen la identidad del Colegio Católico", apuntó Salinas.

El apoderado también indicó que él y sus pares se oponen a la utilización de la fuerza pública para el desalojo del liceo, que está tomado por los estudiantes, quienes tienen otras peticiones internas, y señaló que esperan que sea el diálogo el que permita retomar la normalidad del establecimiento.