Whatsapps filtrados desatan nuevo chaparrón sobre el subsecretario Luis Castillo

"Es inaceptable la actitud del subsecretario Castillo, quien de forma reiterada y sostenida se ha dedicado hacer politiquería en el Servicio de Salud".

Con estas palabras, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis (PPD), reaccionó a la divulgación de mensajes de Whatsapp que se le atribuyen a la autoridad, en los que da instrucciones para sacar a personas del sistema público, por criterios políticos, a "comunistas".

Según el parlamentario, como no se quiere citar a Castillo por su participación polémica en el caso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, se convocará al ministro Santelices para que entregue una explicación de los hechos.

Lea también: Gremios exigen salida de Luis Castillo por "persecución política" a funcionarios

"Fascistoide"

Para la diputada socialista Daniella Cicardini, "parece absolutamente repudiable e indignante conocer que un subsecretario de Salud involucrado en una acusación de ocultamiento de información en el caso de la muerte de un ex Presidente de la República, ahora -como guinda de la torta- nos enteramos que está involucrado en esta otra grave denuncia de presiones para efectuar sanciones y desvincular trabajadores y trabajadoras por razones políticas".

Según la parlamentaria, queda la duda de cuántos otros mensajes hay sobre presiones de este tipo y, por la gravedad de los hechos, es insostenible la continuidad del subsecretario de Redes Asistenciales.

En la misma línea, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, enfatizó que quedó en evidencia que el subsecretario Castillo "tiene prácticas absolutamente reprochables desde el punto de vista político, ético y laboral".

"Un superior jerárquico no puede dar órdenes de esa naturaleza, viola una serie de principios, como el del debido proceso, el de la imparcialidad, etc. Su actitud es fascistoide, propia de los regímenes dictatoriales; seguramente tiene experiencia en eso", dijo Mulet, para quien no queda otra salida que el Presidente le pida la renuncia.

Críticas de Provoste

La senadora Yasna Provoste (DC), acompañada de tres alcaldes de la Región de Atacama, se reunió durante esta jornada con el ministro de Salud, Emilio Santelices, oportunidad en la que se trató este tema.

La parlamentaria manifestó que "quien lo nombró es el Presidente Piñera y por lo tanto es el Presidente Piñera el que tiene que tomar una definición, cuál es el estándar ético-moral que él le pide a los funcionarios y funcionarias públicas".

"Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, el subsecretario Castillo no reúne las condiciones éticas para estar en una función pública", indicó.

Además, Provoste acusa abandono de la región por parte del Ejecutivo, ya que van más de 40 días sin que se nombre un gobernador en la provincia de Huasco.