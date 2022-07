Accidentes e incendios causan déficit en el banco de sangre de la Región de Aysén

Ha sido un invierno frío en la Región de Aysén, donde la presencia de nieve, escarcha y temperaturas bajo cero han generado accidentes vehiculares e incendios, elevando las atenciones médicas asociadas a estos hechos.

Muchas de las personas lesionadas en estos episodios han requerido de sangre que se almacena en el banco regional del hospital, lo que ha generado un déficit, particularmente del grupo 0+.

La jefa subrogante del banco de sangre del Hospital Regional de Coyhaique, Solange Frigolett, explicó que "tenemos varios pacientes con un alto requerimiento de componente sanguíneos. Durante la semana tuvimos pacientes muy complicados, muy graves, con una gran cantidad de transfusiones, entonces nos dejó con un stock bastante bajo de plasma y plaquetas sobre todo".

Ante esta situación, desde el Banco de Sangre (único en toda la región y que distribuye a las 10 comunas) hicieron un llamado a los donantes para que se acerquen a generar sus aportes y así mantener un stock disponible para atender las emergencias.

Actualmente quienes están recibiendo transfusiones corresponden a personas que no son de Coyhaique. Frigolett explicó que estos pacientes "no son de acá, entonces no tienen redes de apoyo y sus familias tampoco se pueden trasladar para acá a donar sangre, por eso hacemos este llamado".

La profesional de la salud solicitó a las personas que puedan donar, acercarse al Hospital Regional previo agendamiento de hora a través de contacto vía whatsaap -medida adoptada en pandemia-, lo que puede hacer a través del número +56 9 66887970, cuya atención es las 24 horas del día.

Dentro de los requisitos básicos para donar están: ser mayor de 18 y no estar enfermo o resfriado en lo inmediato, sin embargo, se le realizará un cuestionario que permita establecer la viabilidad de la donación.