Aguas agitadas por posible autorización a flota de Los Lagos para pescar en Aysén

En alerta se encuentran los pescadores artesanales del litoral norte de la Región de Aysén, debido al avance de las negociaciones encabezadas por la Subsecretaría de Pesca tendientes a lograr la aprobación de un acuerdo de Zonas Contiguas, que permita operar en la zona a la flota de Los Lagos.

El martes, representantes del Gobierno sostuvieron una reunión con algunos de los sindicatos de Melinka, cita en la que se avanzó en un preacuerdo que podría permitir, por los siguientes dos años, el ingreso diario de 300 buzos. Además, se conformaría un Comité Macrozonal Bentónico que asesoraría a la Subpesca respecto a recursos como erizo, luga roja y almeja.

"DEPREDARÁ LAS COSTAS"

"Estamos en estado de alerta. Cuando hay elecciones democráticas se respeta el resultado, y el 95 por ciento de los pescadores dijo que no se puede realizar este programa de zona contigua porque lo único que va a hacer es depredar nuestras costas. La Subsecretaría lo que busca es colapsar las pesquerías de Aysén para dejar el campo libre a la industria del salmón", señaló Daniel Caniullán, miembro titular de Guaitecas en el Comité Bentónico Regional.

Según explican los pescadores ayseninos, el erizo representa actualmente un mercado de 40 millones de dólares, y sería el litoral de la región desde donde se extrae cerca del 50 por ciento del abastecimiento mundial de este producto del mar.

"Nuestro Comité Bentonico está conformado por representantes de tres comunas: Aysén, Cisnes y Guaitecas; y no existe ninguna moción presentada por nuestro comité de hacer un acuerdo biregional, eso no existe. Nuestra región rechazó dos veces el acuerdo de zonas contiguas y eso lo vamos a mantener", señaló Juan Carlos Torres, presidente de la Federación de Pescadores de la Flota Norte de Aysén.

Hasta el 2019 existió un acuerdo de Zonas Contiguas que permitía el ingreso de la flota de Los Lagos al litoral aysenino para la extracción de recursos bentónicos. Desde el punto de vista del Gobierno, la inexistencia de este tratado podría fomentar la pesca ilegal.

"Al no disponer de ninguna herramienta que brinde protección legal a los procesos extractivos, nos arriesgamos a que pasen cosas que preocupan. Hay una contradicción entre no querer zona contigua, pero querer proteger los recursos", señala Luis Campos Joost, director zonal Aysén de la Subpesca.

"Por necesidad, algunos pescadores de la región contigua han hecho malas prácticas, detectadas por la autoridad, y se cursaron 100 multas el año pasado", añadió.

PREOCUPACIÓN TRASCIENDE AL MUNDO DE LA PESCA

Los cuestionamientos a la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo de Zonas Contiguas con la flota de la Región de Los Lagos no sólo han surgido desde los pescadores artesanales. Por ejemplo, la comunidad de Caleta Tortel envió una carta a las autoridades locales para evaluar el impacto que este tipo de actividad genera en diversos sectores de la región, que no tienen participación en las decisiones.

"Las flotas de otras regiones ingresan a las aguas de la comuna de Tortel, vienen a trabajar acá: principalmente, y tal como mencionamos en el documento, en la Reserva Nacional Katalalixar, en el Área Marina Protegida de Multiples Usos y otros sectores. Las consecuencias de estas decisiones las tenemos que enfrentar como comunidad", indicó Maritza Reyes, dirigenta del gremio turístico de Tortel.

En la misiva la comunidad tortelina indica, entre los efectos negativos del trabajo de flotas foráneas, consecuencias sociales como aumento de delitos, excesivo consumo del alcohol e impacto en la actividad turística -principal fuente de ingreso de esta comuna de poco más de 500 habitantes-, además del impacto ambiental propiamente tal sobre áreas protegidas.

"Si se toman este tipo de acuerdos, yo no sé cuál es el análisis que hacen los dirigentes, cuáles serán las compensaciones económicas para que ellos aprueben algo tan importante como depredar los recursos naturales y ecosistemas marinos, tema en el que nosotros, como comunidad, estamos trabajando en el plan de manejo. Nos preocupa como comunidad y necesitamos una planificación, y no queremos que se sigan autorizando este tipo de acciones sin los planes de manejo, ni que se sigan cometiendo los mismos errores del norte, donde hoy no hay recursos", agregó la dirigenta Maritza Reyes.

En los últimos días, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también se sumó a la discusión, al enviar un oficio a la Subpesca en el que solicita participar de la mesa donde se debate el posible acuerdo de Zonas Contiguas.

"Este acuerdo de zonas contiguas en oficializaciones y/o promulgaciones anteriores no ha contemplado y ha desconocido completamente los límites de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, otorgando permisos y cuotas de extracción de recursos bentónicos sin contemplar el grado de protección que dichas áreas poseen, el cual -cabe señalar- es otorgado por ley", señala un oficio firmado por el director regional de Conaf, José Bobadilla.

El funcionario alertó que esto genera "incongruencias administrativas y de protección en áreas que no están destinadas para fines extractivos, sino que, por el contrario, están destinadas a la conservación y protección de los diversos ecosistemas y especies que los componen".

Desde la oficina Zonal Aysén de la Subpesca confirmaron la recepción de esta solicitud de Conaf, e indicaron que el área jurídica está preparando la respuesta formal.