Brigadas continúan trabajando en el control de incendio forestal en Lago Misterioso en Coyhaique

Por tercer día continúan los trabajos de control del incendio forestal, iniciado la tarde del viernes, en el sector de Lago Misterioso distante a unas 3 horas de la ciudad de Coyhaique.

En el lugar trabajan brigadas de Conaf, Ejército y de la empresa Mininco, con el apoyo de un helicóptero, quienes han logrado contener las llamas que han afectado una superficie de 1,8 hectáreas.

Desde temprano continúan los trabajos en Lago Misterioso #Coyhaique para lograr controlar el incendio forestal que ya ha consumido 1,8 hectáreas. Alerta Amarilla comunal permanece vigente @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/7qKKuoXNGy — javier verdejo (@javierverdejop) February 14, 2021

"El reporte de esta mañana indica que no ha habido avance del fuego, que está contenido dentro de estas 1,8 hectáreas. Hoy día se está trabajando terrestre y el helicoptero está en el sector, pero ahora no ha sido necesario su uso, sin embargo está ahí por cualquier eventualidad, afortunadamente no hay viento en el sector ahora" indicó el seremi de Agricultura de la región de Aysén, Felipe Henríquez.

De todas formas permanece vigente la Alerta Amarilla para la comuna de Coyhaique, decretada a raíz del riesgo de propagación que presentaba el incendio y a la presencia de denso bosque nativo de Lenga adulta.

"Los resultados hasta ahora son favorables y el pronostico del mismo es auspicioso ya que han logrado mantener control de la linea de fuego y evitar que se expanda, estamos hablando de un lugar de bosque adulto de lenga, mucho sotobosque y una alta carga de combustible, así que hay que destacar el trabajo desarrollado por las brigadas" agregó Felipe Henríquez, seremi de Agricultura de Aysén.

Además de los trabajos propios de combate del incendio, maquinaria de Vialidad ha trabajado en el sector realizando cortafuegos para proteger a las familias que habitan el sector, principalmente dedicadas a la ganadería.

Aún no existe claridad sobre el origen del fuego, situación que deberá ser investigada por los organismos técnicos una vez se logre controlar el incendio.