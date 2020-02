CDE querelló a carabineros acusados de ocultar video que exculpaba a manifestante

El Juzgado de Garantía de Coyhaique declaró admisible una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra de ocho funcionarios de Carabineros por el delito de falsificación ideológica de documento público, en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación agravado.

La acción legal del CDE refiere que el coronel Pablo Capetillo –formalizado en noviembre por el delito de obstrucción a la investigación- ordenó excluir de las evidencias presentadas a la Fiscalía un video que exculpaba a un imputado por el delito de maltrato de obra a Carabineros, hecho ocurrido durante una manifestación en Coyhaique, la mañana del día 6 de noviembre de 2019.

Capetillo –prefecto de Aysén- lideró la intervención de Fuerzas Especiales, circunstancia en la que el sargento segundo Nelson Carreño recibió una pedrada en la cara que le provocó la pérdida de varios dientes.

En el parte policial, Capetillo y sus subalternos declararon haber sido testigos de que Martín Sanhueza, de 19 años, había sido quien lanzó la piedra, y que " siempre lo mantuvieron a la vista", hasta el momento de detenerlo.

Días después, la Defensoría Penal Pública se contactó con la Fiscalía indicándole la existencia de un video que exculpaba al joven, quien, formalizado por maltrato de obra, había quedado en prisión preventiva.

El momento de la detención de Martín Sanhueza, de 19 años. Observa todo, a la derecha, el coronel Pablo Capetillo.

Luego de conocer estos antecedentes, la Fiscalía realizó una nueva audiencia, en la que solicitó la libertad y exculpación de Martín Sanhueza, e inició la causa por obstrucción a la investigación contra el coronel Capetillo, que estuvo en prisión preventiva por este caso, pero ahora se encuentra con una medida cautelar de menor intensidad.

"Yo sé lo que vi"

El 20 de noviembre, el capitán de Labocar Jordan Escobar declaró en el proceso juducial señalando que había informado a sus superiores sobre la existencia del video exculpatorio, por lo que, junto al capitán Juan Fuentes, el mayor Mauro Pino y el coronel Capetillo revisaron las imágenes.

"Mi Coronel Capetillo me insistió 'yo sé lo que vi', 'fue el imputado', y me dijo 'el video genera dudas así que no lo incluya en el peritaje'. Cuando dijo esa instrucción, el mayor Pino, que escuchaba, le dijo: 'Mi Coronel creo que hay que enviar todos los videos', y mi Coronel reiteró 'No, genera dudas'. Mi Coronel en ese momento me instruyó mandar solo los videos que sale el imputado lanzando piedras y ese 6to video me dijo que lo excluya", señaló Jordan Escobar ante la Fiscalía.

También interrogado, el mayor Mauro Pino contó que "cuando se supo que la Fiscalía había abierto una investigación por obstrucción, Capetillo le dijo directamente que había que mantenerse en el contexto del parte y las declaraciones".

El coronel Pablo Capetillo es el mismo oficial de Carabineros que pidió que los colegios de Aysén le entregaran listados de los alumnos que asistían a las protestas sociales tras el estallido de octubre.

La querella del CDE incluye, además de Capetillo, a los uniformados Jordan Escobar, Juan Fuentes, Mauro Pino, Víctor Sagal, Daniel Leyton, Cristián Jaque y Omar Prussing (ver archivo adjunto).