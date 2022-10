Comisaría se convirtió en el primer sitio de memoria de la Región de Aysén

Este jueves se desarrolló en la ciudad de Puerto Aysén la ceremonia de develación de la placa que declara como "Monumento Histórico y Sitio de Memoria" a la Segunda Comisaría de Carabineros de la ciudad.

El recinto fue utilizado, durante la dictadura, como centro de prisión política y tortura, y hoy se transformó en el primer inmueble en recibir esta denominación en la Región de Aysén.

La declaratoria la hizo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como parte de un trabajo histórico y de investigación desarrollado junto a agrupaciones de derechos humanos desde 2016.

"Comenzamos hace más de cinco años, cuando hicimos la solicitud formal... A veces fue decepcionante, por todas las trabas que ponían en el camino", dijo María Vera, presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, al recordar el arduo trabajo realizado para conseguir este hito.

"Los sitios de memoria dignifican a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, atropellos y torturas, que fueron muchos ciudadanos de Aysén", resaltó la activista.



"ME PREGUNTABAN POR EL PLAN Z, DÓNDE TENÍA LAS ARMAS"

Una de estas personas es Osvaldo Picuntureo, quien en 1975, con 18 años estuvo detenido por primera vez en el cuartel, situación que después se repitió en un par de ocasiones.

"Estaba en la Población La balsa por temas familiares, y cuando me presento a hacer el servicio militar me detienen los servicios de inteligencia de Carabineros y militar. Después fui detenido varias veces más, pero aquí comenzó mi historia de torturas y detenciones en distintas partes de la región... Me preguntaban por el Plan Z, dónde tenía las armas y qué estaba haciendo acá. Mi paso por esta comisaría es una experiencia para recordar y con esta ceremonia me emocioné pensando en otros que pasaron por acá", explicó Picuntureo.