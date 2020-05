Corte de Coyhaique ratificó condena de cárcel para hombre que abusó de su hija

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ratificó este jueves la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal, que condenó a J.A.G.R. a la pena efectiva de cuatro años de cárcel, como autor del delito de abuso sexual, delito cometido contra su hija menor de edad, en septiembre de 2018 en la ciudad de Chile Chico.

Los magistrados de la Primera Sala del tribunal de alzada no tuvieron dudas y de manera unánime rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa.

Según indica el fallo, el acusado "era quien debía proteger a la niña, pero en vez de hacerlo, abusa de ella. Sin perjuicio de la vida social externa irreprochable del acusado, no es posible concluir que una intervención en los términos del artículo 16 de la ley 18.216, será eficaz para su reinserción social, por lo que no se otorgará pena sustitutiva, por no cumplirse los requisitos legales".

Entre los elementos tomados en cuenta por los magistrados se consideró también el hecho que durante la investigación y en el posterior juicio, el acusado negó la ocurrencia del delito, que contaba con un testigo presencial de los hechos.

Finalmente, la Corte de Apelaciones determinó rechazar la solicitud de la defensa de conceder la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, manteniendo la condena establecida de presidio efectivo por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique.