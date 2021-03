Corte mantiene con arresto domiciliario total a ex contador de la planta eléctrica de Melinka

Por decisión unánime, los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique determinaron rechazar la solicitud de modificación de la medida cautelar planteada por la defensa del ex contador de la planta eléctrica de Melinka y mantener el arresto domiciliario total de Luis Melián, quien espera el inicio del juicio en el contexto de la investigación por fraude al fisco y malversación de caudales públicos llevada adelante por la Fiscalía Regional de Aysén.

Melián fue el único de los cinco imputados que permaneció en calidad de prófugo, siendo finalmente detenido por la Policía de Investigaciones en 2019.

"Se solicita una pena de 12 años a su respecto, este es el único imputado que estuvo fugado por cerca de seis meses en la presente causa, se dio la ordén de detención el 15 de noviembre de 2018 y fue detenido en julio de 2019, por lo tanto existe a su respecto un peligro de fuga, además tiene numerosos antecedentes penales de caracter económico y eso es relevante para el peligro para la seguridad de la sociedad", indicó en la audiencia el abogado asesor de la Fiscalía regional, Miguel Riquelme.

La defensa del ex contador solicitaba que se decretara como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno, lo que fue rechazado por los ministros de la corte de Coyhaique.

"Creemos que en esta etapa del proceso, a la espera de la celebración del juicio oral, estimamos que el arresto parcial cumple con los mismos fines que tiene el arresto de caracter total. Recordemos que por la pandemia de Covid-19 este juicio se ha retrasado en su celebración, porque todos estamos de acuerdo que debe ser de forma presencial", señaló Juan Sebastián González, defensor de Melián.

En este caso se encuentran acusados y a la espera de juicio -cuya fecha de inicio esta estimada para la segunda semana de mayo- el ex alcalde Cristian Alvarado; el ex jefe de Finanzas de la Municipalidad de Guaitecas, Raúl Mansilla Barría; su esposa, la ex bibliotecaria Rosario Saldivia; además de Cristian Tauda Krema, ex jefe de la planta eléctrica municipal.

Según la investigación desarrollada por el Ministerio Público, los imputados sustrajeron dineros desde las cuentas bancarias municipales y de la planta eléctrica, transfiriendolos electrónicamente hacia sus cuentas o de terceros, o derechamente adquiriendo bienes y servicios en perjuicio de la municipalidad, operaciones fraudulentas, respaldadas mediante facturas ideológicamente falsas, logrando de esta forma defraudar al fisco por un monto de 341.681.830 pesos.