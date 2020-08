Diputada dice que seremi se arrepiente de haber llamado "viejas de mierda" a dirigentas sociales

Continúan las reacciones tras la denuncia realizada por la dirigenta del Comité de Vivienda Newen de Caleta Tortel Lorena Hernandez, quien acusó al seremi de Bienes Nacionales, Alejandro Escobar, de llamarla a ella y a otras mujeres "viejas de mierda" en los minutos previos a iniciar una charla por la aplicación Zoom.

Disímiles fueron las opiniones de las dos parlamentarias de la Región de Aysén: la senadora Ximena Órdenes (independiente-PPD) aseguró que "es un hecho inexcusable".

Como parlamentaria "no me corresponde pedir renuncias de autoridades, pero lo ocurrido en la reunión no puede ser obviado por el Gobierno, y espero que se adopten medidas", dijo Órdenes.

En la otra vereda, la diputada RN Aracely Leuquén contó que habló con el seremi Escobar, quien le dijo dicho que "en su minuto entregó las disculpas a la señora aludida, que reconoce que fue un error, no lo hizo con mala intención y va a volver a reiterar las disculpas durante la semana".

En Tortel, esta mañana la dirigenta del comité Newen Lorena Hernández, junto al alcalde de la comuna, Bernardo López, exigieron la renuncia del seremi.

Alcalde de Tortel, Bernardo López, respalda a Dirigenta que denunció que seremi de @MinisterioBBNN en Aysén las trató de “viejas de mierda” previo a reunión por zoom. Piden renuncia de la autoridad. @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/JI2XIckIBz — javier verdejo (@javierverdejop) August 27, 2020

Por segundo día consecutivo tanto la intendenta Geoconda Navarrete como el seremi de Bienes Nacionales han mantenido silencio, a la espera de lo que se resuelva a nivel ministerial en Santiago.